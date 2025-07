Z Torunia do Santiago de Compostela, na imieniny św. Jakuba. Mnóstwo Polaków na szlaku

2025-07-25, 20:06 Michał Zaręba/Redakcja

25 lipca obchodzony jest dzień św. Jakuba. Santiago de Compostela, gdzie znajduje się jego grób, już od czasów średniowiecznych jest celem licznych pielgrzymek. W obchodach uczestniczy ks. prof. Piotr Roszak z UMK w Toruniu. Jego zespół badawczy dokonał w hiszpańskim sanktuarium ciekawych odkryć.

- Znajdowane w grobie apostoła, w mauzoleum rzymskim zintegrowanym z katedrą, odnalezione zostały inskrypcje, których nie potrafiono do końca zidentyfikować. One mówiły o różnych postaciach m.in. o Atanazym, o męczenniku. Wydawało się, że nie nawiązują wcale do świętego Jakuba, ale wnikliwe analizy i obserwacje profesora Enrique Alarcon z Uniwersytetu Nawarry pokazały, że w greckim napisie „Athanasios martyr", kryje się hebrajskie imię Jakub. Inskrypcja ta czytana w całości oznacza: „Nieśmiertelny męczennik Jakub".



Ten rok pod względem pielgrzymowania do Santiago de Compostela jest rekordowy.

- Dotyczy to także Polaków. Ponad 4 tysięcy rodaków przybyło do tej pory - od początku roku - do Santiago. Przeszli przynajmniej 100 km, czy przejechało 200 km na rowerze i otrzymali tradycyjną „compostelkę", czyli dokument wystawiany w Santiago, który potwierdza, że ktoś odbył pielgrzymkę w duchu pokutnym, szukając pewnie odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania. Być może dokonał czegoś ważnego w swoim życiu, a może pierwszego kroku w stronę tych najważniejszych decyzji - mówił ks. prof. Piotr Roszak.



Ks Roszak podczas studiów w Hiszpanii przez prawie dziesięć lat był proboszczem parafii położonej przy tzw. francuskiej drodze do Santiago de Compostela. To zainspirowało go do badań naukowych.



Więcej w relacji Michała Zaręby.