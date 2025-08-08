Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci? Ważne badania naukowców z CM UMK

2025-08-08, 12:49 Redakcja

Badacze Katedry Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK odkryli biomarker, który może zapowiadać zgon pacjenta. A chodzi o chorych z zapaleniem płuc.

Można go wykryć w czerwonych krwinkach, wykorzystując metody fluorescencyjne. Mówi o tym kierownik katedry - profesor Stefan Kruszewski. Rozmawiała z nim Sława Skibińska-Dmitruk



- Fluorescencja to zjawisko fizyczne, które powoduje, że niektóre cząsteczki po naświetlaniu światłem także emitują światło, tylko o zmiennej długości fali, o większej długości fali, o mniejszej energii - wyjaśnia prof. Kruszewski.

- Badaliśmy czerwone krwinki. W tych ostatnich badaniach pobieraliśmy krew od pacjentów bydgoskiego Centrum Pulmonologii, którzy chorowali na zapalenie płuc. Później dokonywaliśmy hemolizy czerwonych krwinek, czyli po prostu izolowaliśmy to, co znajduje się we wnętrzu czerwonych krwinek i naświetlaliśmy te składniki światłem fioletowym o długości 405 nanometrów - tłumaczy naukowiec.



- I co się okazało? Krew pobrana od niektórych pacjentów, a zwłaszcza zawartość ich erytrocytów, emitowała światło czerwone o długości 632 nanometry. To akurat jest światło, jakie emituje protoporfiryna IX. Ta cząsteczka stała się markerem i jej w tych erytrocytach nie powinno być. Jednak z tego względu, że pacjent chorował był stan zapalny, był zaburzony etap tworzenia hemu. I co się potem okazało? Ci pacjenci, u których wykryliśmy duże stężenie wolnej protoporfiryny, po stu dniach niestety nie żyli (...) - przekazał kierownik Katedry Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.



Pilotażowe badanie objęło 66 hospitalizowanych pacjentów. Odkrycie może mieć zastosowanie nie tylko w zapaleniu płuc, ale również w COVID-19, sepsie i innych stanach zapalnych z niedotlenieniem, zwiększając efektywność terapii i alokację zasobów.



