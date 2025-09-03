Uniwersytet Otwarty UMK czeka na chętnych – rozpoczęły się zapisy na kursy

2025-09-03, 07:44 Monika Kaczyńska/Redakcja

Rozpoczęła się rekrutacja na kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/fot: ilustracyjna, archiwum

Rozpoczęła się rekrutacja na kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zapisywać się mogą osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub się przebranżowić.

– Obecnie w ramach projektu Life Long Learning na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizujemy kursy bezpłatne, które są dedykowane osobom w wieku 18-64 lata, które są aktywne na rynku pracy. Każdy uczestnik może zapisać się na maksymalnie trzy kursy. Do wyboru mamy: kursy komunikacyjne, cyfrowe, branżowe, medyczne. Po zakończeniu każdego z kursów uczestnicy otrzymają mikro poświadczenia. Jest to nowa forma certyfikatów na rynku europejskim i jest ona uznawana przez pracodawców w całej Unii Europejskiej – wyjaśnia dr Joanna Cywińska-Raczkowska, dyrektor Uniwersytetu Otwartego UMK.



Zapisy będą prowadzone do wyczerpania miejsc. Szczegóły można znaleźć na stronie uniwersytet-otwarty.umk.pl.