Zmiany w parkowaniu na toruńskim UMK. „Chodzi o poprawę bezpieczeństwa”

2025-08-22, 06:54  Monika Kaczyńska/Redakcja
Wraz z początkiem września będą obowiązywać nowe zasady parkowania przed Rektoratem i Aulą UMK w Toruniu/fot: Monika Kaczyńska

Wraz z początkiem września będą obowiązywać nowe zasady parkowania przed Rektoratem i Aulą UMK w Toruniu/fot: Monika Kaczyńska

Od 1 września parking przed Rektoratem i Aulą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie działać na nowych zasadach. 100 miejsc zostanie bezpłatnie udostępnionych pracownikom uczelni. Pozostali zapłacą cztery złote za godzinę. Można będzie też wykupić abonament.

– Chodzi o poprawę bezpieczeństwa – wyjaśnia Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Na parking wjeżdżało znacznie więcej samochodów niż mamy miejsc. Kierowcy parkowali na poboczach, na chodnikach, na trawnikach, na drogach dojazdowych dla służb ratunkowych. Było to niebezpieczne. Będziemy mieć firmę, która zadba o bezpieczeństwo – dodaje.

– Może, gdy opłata wyniesie cztery złote, to studenci nie będą parkować na cały dzień. Tylko będą przyjeżdżać na zajęcia i odjeżdżać, może będzie  większa rotacja na tym parkingu. Zdarzało się, że ktoś przyjeżdżał, zostawiał samochód na cały dzień i nim nie odjeżdżał – mówi mieszkanka Torunia.

– Bezpłatny parking powinien być skierowany też dla studentów. Myślę, że można to rozwiązać na przykład za pomocą szlabanu. Ten mógłby sczytywać informację z legitymacji studenckiej. Dzięki temu studenci mogliby bez problemu wjeżdżać – dodaje mężczyzna.

W pierwszych dwóch tygodniach września nowe zasady będą obowiązywać pilotażowo.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Region

Norbi w Mełnie, Blue Caf w Kijewie Królewskim. Finał akcji Lato w rytmie PiK-a

Norbi w Mełnie, Blue Café w Kijewie Królewskim. Finał akcji „Lato w rytmie PiK-a”

2025-08-22, 11:38
Miał produkować i sprzedawać narkotyki. 41-latek z Białych Błot zatrzymany

Miał produkować i sprzedawać narkotyki. 41-latek z Białych Błot zatrzymany

2025-08-22, 10:48
Kujawskie piramidy są starsze od egipskich. PR PiK odwiedza Wietrzychowice [zdjęcia]

Kujawskie piramidy są starsze od egipskich. PR PiK odwiedza Wietrzychowice [zdjęcia]

2025-08-22, 09:08
ZUS w regionie: Wypłacono blisko 50 milionów złotych z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną

ZUS w regionie: Wypłacono blisko 50 milionów złotych z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną

2025-08-22, 07:41
Linia autobusowa 132 połączy Toruń i Złąwieś Wielką. Wiemy, ile zaplanowano kursów

Linia autobusowa 132 połączy Toruń i Złąwieś Wielką. Wiemy, ile zaplanowano kursów

2025-08-21, 21:22
Działacze Konfederacji z Włocławka stworzyli petycję w sprawie KPO i Centrum Onkologii

Działacze Konfederacji z Włocławka stworzyli petycję w sprawie KPO i Centrum Onkologii

2025-08-21, 18:55
Co kryje dziedziniec Domu Mikołaja Kopernika Rozpoczęły się badania archeologiczne

Co kryje dziedziniec Domu Mikołaja Kopernika? Rozpoczęły się badania archeologiczne

2025-08-21, 18:07
Miał zakaz kierowania pojazdami, wydano za nim list gończy. Wpadł podczas kontroli drogowej

Miał zakaz kierowania pojazdami, wydano za nim list gończy. Wpadł podczas kontroli drogowej

2025-08-21, 17:19
Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku koło Lipna. Kierowca nie żyje, auto stanęło w płomieniach

Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku koło Lipna. Kierowca nie żyje, auto stanęło w płomieniach

2025-08-21, 16:22

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę