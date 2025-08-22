Zmiany w parkowaniu na toruńskim UMK. „Chodzi o poprawę bezpieczeństwa”

2025-08-22, 06:54 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wraz z początkiem września będą obowiązywać nowe zasady parkowania przed Rektoratem i Aulą UMK w Toruniu/fot: Monika Kaczyńska

Od 1 września parking przed Rektoratem i Aulą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie działać na nowych zasadach. 100 miejsc zostanie bezpłatnie udostępnionych pracownikom uczelni. Pozostali zapłacą cztery złote za godzinę. Można będzie też wykupić abonament.

– Chodzi o poprawę bezpieczeństwa – wyjaśnia Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.



– Na parking wjeżdżało znacznie więcej samochodów niż mamy miejsc. Kierowcy parkowali na poboczach, na chodnikach, na trawnikach, na drogach dojazdowych dla służb ratunkowych. Było to niebezpieczne. Będziemy mieć firmę, która zadba o bezpieczeństwo – dodaje.



– Może, gdy opłata wyniesie cztery złote, to studenci nie będą parkować na cały dzień. Tylko będą przyjeżdżać na zajęcia i odjeżdżać, może będzie większa rotacja na tym parkingu. Zdarzało się, że ktoś przyjeżdżał, zostawiał samochód na cały dzień i nim nie odjeżdżał – mówi mieszkanka Torunia.



– Bezpłatny parking powinien być skierowany też dla studentów. Myślę, że można to rozwiązać na przykład za pomocą szlabanu. Ten mógłby sczytywać informację z legitymacji studenckiej. Dzięki temu studenci mogliby bez problemu wjeżdżać – dodaje mężczyzna.



W pierwszych dwóch tygodniach września nowe zasady będą obowiązywać pilotażowo.