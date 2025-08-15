Torunianie powiedzą się, jak żyje się im w mieście. Rusza badanie „Barometr Toruński”

2025-08-15, 12:42 Michał Zaręba/Redakcja

Torunianie wypowiedzą się nt. życia w mieście/fot. Dawid Galus, Wikipedia

Toruński ratusz chce wiedzieć, jak żyje się mieszkańcom. Ocenią oni transport publiczny, drogi oraz ofertę kulturalną. W przeprowadzeniu badań społecznych pomoże Instytut Socjologii UMK.

– Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy mogli spojrzeć precyzyjnie na to, jaka jest opinia i satysfakcja mieszkańców, ale też, żeby wykorzystać wiedzę do projektowania budżetu i zastanowienia się, w których obszarach potrzebujemy większych nakładów finansowych – powiedział Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. Badania terenowe rozpoczną się 20 sierpnia. Miasto zapłaci za nie około 100 tysięcy złotych.



Badanie rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia. „Barometr Toruński” będzie prowadzony raz w roku. Za jego realizację odpowiada zespół z Instytutu Socjologii UMK oraz Transdyscyplinarne Centrum Badań w Działaniu UMK (dr hab. Wojciech Goszczyński, mgr Joanna Suchomska, mgr Joanna Stankowska).



Badanie zostanie realizowane na reprezentatywnej próbie ponad 400 mieszkańców i mieszkanek. Zastosowany zostanie podział miasta na okręgi wyborcze, w każdym z nich weźmie udział taka sama liczba osób. Organizatorzy zadbają o to, by próbka badanych była jak najbardziej reprezentatywna.



Dorośli torunianie udzielą domowych wywiadów kwestionariuszowych. W ciągu około 40-minutowej rozmowy ankieterzy zadadzą pytania dotyczące ośmiu obszarów funkcjonowania miasta: drogi i przemieszczanie się, transport miejski, przestrzeń, sport, kultura i czas wolny, komunikacja z mieszkańcami i zaangażowanie, rozwój miasta oraz te bardziej ogólne, dotyczące postrzegania Torunia. Łącznie przygotowano 52 pytania.



Pełny raport zostanie przygotowany do końca roku. Wyniki badania dadzą odpowiedź, jak torunianie oceniają prowadzenie miejskich polityk: transportu publicznego, poruszania się po mieście, czystości, możliwości spędzania czasu wolnego, jakości środowiska w mieście czy prowadzonych działań informacyjnych.