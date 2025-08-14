Policjanci wzięli się za kierowców. Również w regionie trwa akcja „Speed” [zdjęcia]

2025-08-14, 12:02  Marcin Kupczyk/Redakcja
Policjanci sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają prędkości/fot. Marcin Kupczyk

Od rana trwa policyjna akcja „Speed”. Jeden z patroli działa przy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Polskie Radio PiK towarzyszyło pracy funkcjonariuszy, sprawdzając, czy kierowcy stosują się do przepisów.

„Speed” trwa od rana i jest częścią ogólnoeuropejskich działań mających na celu dyscyplinowanie kierowców przekraczających przepisy.

– Akcja „Speed” polega na ograniczaniu zdarzeń drogowych poprzez kontrolę kierujących. Najczęstszą przyczyną zdarzeń jest prędkość. To na tym skupiają się mundurowi. Policjanci nie tylko mierzą prędkość, ale także badają trzeźwość kierujących, sprawdzają uprawnienia do poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz sprawdzają stan techniczny pojazdów – powiedział sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Dodajmy, że Kujawsko-Pomorskie zajmuje niechlubne drugie miejsce pod względem liczby zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych. W ubiegłym roku doszło w naszym regionie do 791 zdarzeń, w których zginęły 124 osoby.

Materiał Marcina Kupczyka

