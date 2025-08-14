Finlandia z militarnym wsparciem USA. W kraju zacznie się budowa specjalnej infrastruktury

2025-08-14, 14:04  PAP
Finlandia zacieśnia współprace militarną z USA/fot. pixabay.com

Finlandia zacieśnia współprace militarną z USA/fot. pixabay.com

Finlandia i USA podpisały porozumienie w sprawie budowy na fińskim terytorium infrastruktury, która ma być wykorzystywana przez amerykańskie siły zbrojne. – Finlandia nie może być poddawana presji ani destabilizowana militarnie – przekazał w oświadczeniu minister obrony Antti Hakkanen.

Dokument implementacyjny, dotyczący mechanizmów planowania, realizacji i finansowania budów, został podpisany w Niemczech w Stuttgarcie w Dowództwie Sił Zbrojnych USA w Europie (USEUCOM). To pierwszy dokument wykonawczy do umowy o współpracy obronnej DCA (Defence Cooperation Agreement), zawartej między Finlandią a USA pod koniec 2023 roku. Finlandia przystąpiła do NATO wiosną 2023 roku.

Szef fińskiego resortu obrony podkreślił, że obok silnej obrony narodowej i członkostwa w NATO, umowa DCA oraz obecność wojskowa Amerykanów i ich zaangażowanie w obronę Finlandii stanowią „bardzo silny środek odstraszający dla kraju”.

Do końca tego roku mają być zawarte kolejne, obecnie negocjowane, dodatkowe dokumenty administracyjne, w tym dotyczące kwestii podatkowych i celnych, a następnie w zakresie ruchu statków powietrznych i okrętów. Umowa DCA przewiduje, iż amerykańskiej armii udostępnionych zostanie kilkanaście obszarów wojskowych na terytorium Finlandii, w tym lotnisk i portów w różnych częściach kraju, od Zatoki Fińskiej po Laponię.

