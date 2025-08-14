Sporo inwestycji drogowych w regionie. Nowe nawierzchnie w regionie Golubsko-Dobrzyńskim

Rondo w Golubliu-Dobrzyniu nabiera nowych kształtów/fot. inf. prasowa
Rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 554 pomiędzy Sierakowem i Kowalewem Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W Golubiu-Dobrzyniu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 534 z lokalną drogą na Sokołowo powstaje rondo. Remontowanych jest też kilka ważnych chodników. Na modernizację dróg i inwestycje w powiecie golubsko-dobrzyńskim w tym roku trafi 20 milionów złotych.
– Utrzymujemy dobre tempo prac, a zabezpieczona pula środków pozwala zlecać kolejne remonty. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, dlatego nie tylko modernizujemy drogi i budujemy ścieżki rowerowe, ale także wdrażamy program doposażenia wojewódzkich tras w doświetlone przejścia i przystanki autobusowe – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.
Z początkiem lipca rozpoczęła się modernizacja czterokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 554 od Sierakowa do Kowalewa Pomorskiego (od skrzyżowania z drogą nr 649 do drogi krajowej nr 15). Prace o wartości prawie 7 milionów złotych mają skończyć się jeszcze w tym roku.
Podobny zakres działań wcześniej zlecono na drodze wojewódzkiej nr 569 na trzykilometrowym odcinku pomiędzy Małszycami i Łążynkiem na granicy z powiatem toruńskim. Inwestycja wyniesie 6,3 miliona. Zakończenie robót i odbiory zaplanowano na wrzesień.
Kończą się też prace przy budowie ronda w Golubiu-Dobrzyniu. Trzywlotowe rondo o średnicy 26 metrów połączyło drogę wojewódzką nr 534 (ulicę Piłsudskiego i Szosę Rypińską) z drogą powiatową na Sokołowo (ul. Sokołowską). W ramach zadania przebudowano chodniki, kanalizację, sieci elektryczne i teletechniczne. Po północnej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej powstał ciąg pieszo-rowerowy. Zainwestowano 3,9 miliona. Odbiory planowane są po wakacjach.
Dodatkowo na ważnej drodze łączącej m.in. Kowalewo Pomorskie z Golubiem-Dobrzyniem Urząd Marszałkowski zlecił też remonty chodników w miejscowościach Frydrychowo, Napole oraz wzdłuż ulicy Lipnowskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
