Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów? Nie można tego wykluczyć [zdjęcia]

2025-08-14, 13:17 Marek Ledwosiński/Redakcja

Kilka dni temu spłonęło luksusowe auto, zaparkowane pod blokiem przy ulicy Ptasiej. W czwartek nad ranem w ogniu stanęły cztery samochody. Trwa dochodzenie, gdyż najpewniej doszło do celowego podpalenia.

Cztery auta, które uległy spaleniu, stały osiedlowym parkingu przy ulicy Łanowej. Strażacy potrzebowali dwóch godzin, by ugasić pożar i nie dopuścić do tego, aby ogień przeniósł się na sąsiednie auta.



W obu przypadkach policja prowadzi dochodzenie. Nie ma jeszcze opinii biegłych, jednak strażacy są przekonani, że było to umyślne podpalenie.