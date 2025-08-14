Pożar hali w Siarzewie opanowany! Ucierpiała jedna osoba, budynek do rozbiórki

2025-08-14, 18:05  Monika Siwak/Redakcja
Pożar hali w Siarzewie/fot. Polskie Służby, Facebook

Pożar hali w Siarzewie/fot. Polskie Służby, Facebook

Hala produkcyjno-magazynowa płonęła w miejscowości Siarzewo w powiecie aleksandrowskim. Ranny został mężczyzna, który wyprowadzał swoje auta obawiając się, że pożar dotknie jego posesję.

Na miejscu był starszy aspirant Michał Żbikowski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. - To pożar budynku produkcyjno-magazynowego, który zajmował się przetwarzeniem tworzyw sztucznych - mówił. Obecnie sytuacja jest już opanowana. Trwa dogaszanie pożaru i rozbiórka hali.

Na miejscu było aż 25 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy starali się nie tylko ugasić pożar, ale również nie dopuścić, by rozprzestrzenił się na inne budynki, znajdujące się w sąsiedztwie. Na razie nie wiadomo, skąd pojawił się ogień.

W związku z pożarem burmistrz Ciechocinka apelował, by unikać kierunku w stronę plaży miejskiej w Ciechocinku. Z kolei strażacy apelowali do mieszkańców okolicy, by zamknęli okna.

Mówi aspirant Michał Żbikowski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

