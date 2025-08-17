Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

2025-08-17, 08:50 Damian Klich/Redakcja

Pożar domu w Białych Błotach/fot. OSP Wiąg, Facebook

Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem. Strażacy gasili pożar w Białych Błotach przez całą noc.

- Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce budynek mieszkalny i budynek gospodarczy były objęte pożarem - mówi starszy kapitan Adam Gwizdała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Brak osób poszkodowanych. Wszyscy mieszkańcy sami się ewakuowali i byli na zewnątrz.



Akcja zakończyła się po godzinie 4.00 nad ranem. Pożar gasiło 15 zastępów straży pożarnej. Obecnie trwają ustalenia, jak doszło do pożaru, dochodzenie prowadzi policja,