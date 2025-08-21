Pożar pustostanu przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Zapalił się dach budynku

2025-08-21, 14:35 Damian Klich/Redakcja

Pali się pustostan przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy/fot: nadesłane

Pali się pustostan w Bydgoszczy. Pożar znajduje się na ulicy Gdańskiej na wysokości numeru 146. Zapalił się dach budynku. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

– Obecnie pożar jeszcze nie jest uznany za opanowany. Prowadzimy działania poszukiwawcze wewnątrz budynku, żeby wykluczyć obecność osób postronnych. Na teraz nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu. Podajemy trzy prądy wody na palący się dach. Dwa z drabin przestawnych, jeden prąd wody z drabiny mechanicznej. Działania gaśnicze cały czas trwają – mówi młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.



Kłęby dymu widać ze znacznych odległości.