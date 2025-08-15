Pożar w hotelowym pokoju w Toruniu. Jedna osoba podtruła się dymem i trafia do szpitala

2025-08-15, 14:30 Robert Duliński/Redakcja

Jedna osoba z oznakami podtrucia dymem pożarowym została zabrana do szpitala

W sobotę, około 12:00 w jednym z pokoi hotelowych w Toruniu, przy ul. Ceglanej, doszło do pożaru. Ogień zaczęli gasić osoby przebywające w hotelu. Później do akcji wkroczyli strażacy.

Jak informuje Centrum Kierowania PSP w Toruniu, na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. Jedna osoba została przewieziona do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi.

- Krótko po godzinie 12:00, do toruńskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w hotelu przy ulicy Ceglanej w Toruniu - mówi młodszy kapitan Tomasz Sobański z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. - Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do pożaru w jednym z hotelowych pokoi. Ogień został wstępnie ugaszony przez osoby przebywające w hotelu. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba z oznakami podtrucia dymem pożarowym została zabrana do szpitala.