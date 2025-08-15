Strzelno przeniosło się w czasie. Święto Matki Boskiej, wojska i Bolesława Chrobrego [zdjęcia]

2025-08-15, 21:31  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska

Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska

W Strzelnie udało się w pięknym stylu i z historycznym szlifem połączyć trzy wielkie okazje: Święto Wojska Polskiego, największe święto Kościoła katolickiego: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Tysiąclecie Korony Polskiej. To był Rodzinny Piknik po Królewsku 2025.

Rodzinny Piknik po Królewsku 2025 w Strzelnie rozpoczął się od pleneru rzeźbiarsko-malarskiego pod hasłem „1000 lat królewskiego dziedzictwa - w cieniu Piastów”.
Odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej, pod Wzgórzem św. Wojciecha uroczyście, posadzono dąb upamiętniający Bolesława Chrobrego.
Atrakcją były warsztaty łucznicze, po których odbył się łuczniczy turniej o Złotą Strzałę Pierwszych Piastów.
W bazylice św. Trójcy przedstawiono także inscenizację Koronacji Bolesława Chrobrego. W programie pikniku znalazło się oczywiście miejsce na Królewska Biesiada, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz fireshow.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej, która rozmawiała z: księdzem Janem Kwiatkowskim - proboszczem lokalnej parafii, Dariuszem Chudzińskim - burmistrzem Strzelna i Damianem Rybakiem - kustoszem muzeum.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska Rodzinny Piknik Królewski w Strzelnie/fot. Natasza Trzebuchowska

