Dla wyczynowców i kanapowców! Maraton kajakowy na Wdą przyciąga tłumy [zdjęcia]

2025-08-15, 14:41 Marcin Doliński/Redakcja

Prawie 160 uczestników bierze udział w spływie kajakowym w Borach Tucholskich rzeką Wdą. To już 28 edycja Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”.

- Pogoda wreszcie wakacyjna, więc cieszymy się, że dzieciaczki skorzystają z kąpieli w jeziorze - mówi Aleksandra Gęstwicka, Klub Turystów „Celuloza" Świecie. - Nam potrzeba teraz już tylko dobrych nastrojów uczestników. To jest 28. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". Zjeżdżają do nas i turyści, i wyczynowi kajakarze. Proponujemy dystanse: 7, 14 i 21 kilometrów. Po południu rozgrywamy sprinty.



- Jesteśmy grupą 20-osobową, przyjechaliśmy w pięć rodzin. Dzieciaki świetnie się bawią, przyjeżdżam tutaj głównie dla atmosfery, bo jest naprawdę super...

- Ten spływ jest w wyjątkowy, bo jest bardzo przyjazny dzieciom. Przygotowano dużo animacji, dużo zabaw dla najmłodszych...



Spływ potrwa do niedzieli.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.