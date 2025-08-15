Kujawsko-Pomorskie świętuje razem z Wojskiem Polskim. Sprzęt wyjechał z jednostek [relacje, zdjęcia]

2025-08-15, 13:35  Robert Duliński/Redakcja
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński

Święto Wojska Polskiego to czas na żołnierskie pikniki i pokazy sprzętu. Przez cały dzień wojsko spotyka się z mieszkańcami w wielu miastach Pomorza i Kujaw. Niżej relacje reporterów Polskiego Radia PiK z regionu.

Od wczesnych godzin porannych toruński rynek nowomiejski był sceną dla nowoczesnych pojazdów wojskowych będących na wyposażeniu toruńskiej jednostki Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Prezentowany przez mundurowych sprzęt jest używany na potrzeby sił zbrojnych na terenie naszego kraju.
- W Święto Wojska Polskiego pokazujemy najnowszy sprzęt, który mamy na wyposażeniu jednostki - mówi chorąży Przemysław Bogun z CSAiU. - Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet HOMAR - K, którą nabyliśmy w zeszłym roku, HIMARS - a mamy już od kilku lat. Niektóre pojazdy są nowe, jeszcze nieznane przez osoby spoza jednostki.

- Jestem pod wrażeniem tych pojazdów. One są ogromne i bardzo ciężkie, a jednak, jak się tutaj dowiedziałam, pracują bardzo szybko, bardzo szybko reagują...
- Zawsze lepiej mieć coś do odstraszania, a najlepiej, żebyśmy nigdy nie musieli jednak tego używać...
- Taka prezentacja, to coś pożytecznego i zachęcającego dla młodych ludzi. Czasy są, wiadomo jakie... - mówili uczestnicy pikniku.

Więcej niżej, w relacjach naszych reporterów:

Relacja Roberta Dulińskiego z Torunia

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka

Relacja Marcina Dolińskiego z Grudziądza

Toruń
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia prezentuje sprzęt wojskowy w Toruniu/fot. Robert Duliński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Obchody Święta Wojska Polskiego we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński Wojskowy piknik w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński Wojskowy piknik w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński Wojskowy piknik w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Region

