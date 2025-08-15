Zmarła por. Elżbieta Grzywacz, ps. „Helcia” – żołnierz Armii Krajowej. Pochodziła z Tucholi

2025-08-15, 10:43  Redakcja
13 sierpnia 2025 roku w wieku 102 lat, odeszła na wieczną wartę porucznik Elżbieta Grzywacz z domu Bąk ps. „Helcia” – żołnierz Armii Krajowej, łączniczka i kurierka oddziału „Jedliny-102”/fot. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz/Facebook

13 sierpnia 2025 roku, w wieku 102 lat, odeszła na wieczną wartę porucznik Elżbieta Grzywacz z domu Bąk ps. „Helcia” – żołnierz Armii Krajowej, łączniczka i kurierka oddziału „Jedliny-102” operującego w Borach Tucholskich - zawiadamia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz.

„Urodzona 13 stycznia 1923 roku w Tucholi, w młodości została wywieziona na przymusowe roboty do Prus Wschodnich. Po powrocie do rodzinnych stron, w 1943 roku, wstąpiła do konspiracji i podjęła działalność w strukturach Armii Krajowej. Jako „Helcia”, często ryzykując życiem, wspierała leśną partyzantkę przenosząc meldunki, amunicję, leki i żywność. Po wojnie przez wiele lat żyła skromnie, zachowując w sercu wierność swoim towarzyszom broni. Była obecna na uroczystościach patriotycznych, spotkaniach kombatanckich, a jej opowieści były żywym świadectwem historii okupacji i walki o wolność.
Za swoją służbę została odznaczona i awansowana do stopnia porucznika. Jej życie było symbolem odwagi, niezłomności i poświęcenia.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się we wtorek 19 sierpnia 2025 roku o godz. 10:00 w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Orna 6 w Bydgoszczy. Pochówek w gronie rodzinnym w miejscowości Pasłęk.
Cześć Jej Pamięci!" - czytamy w komunikacie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz.

