Rycerskie potyczki i lekcje strzelania z łuku. Zamkowe atrakcje w Radzyniu Chełmińskim [wideo, zdjęcia]

2025-08-15, 22:11 Marcin Doliński/Redakcja

Piknik historyczny na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim/fot. Marcin Doliński

Pokazy walk rycerskich, wybijanie monet, nauka strzelania z łuku czy zwiedzanie z przewodnikiem - to część atrakcji pikniku historycznego zorganizowanego na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim.

- Zjechali dzisiaj do naszego zamku różni zaprzyjaźnieni rycerze z okolicznych bractw. Przygotowaliśmy pokazy rycerskie, strzelanie z łuku, wystrzały artyleryjskie, wybijanie monet, wszelkiego rodzaju warsztaty - mówiła Patrycja Piłat - Wyrwińska z Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.