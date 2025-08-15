Rycerskie potyczki i lekcje strzelania z łuku. Zamkowe atrakcje w Radzyniu Chełmińskim [wideo, zdjęcia]
Pokazy walk rycerskich, wybijanie monet, nauka strzelania z łuku czy zwiedzanie z przewodnikiem - to część atrakcji pikniku historycznego zorganizowanego na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim.
- Zjechali dzisiaj do naszego zamku różni zaprzyjaźnieni rycerze z okolicznych bractw. Przygotowaliśmy pokazy rycerskie, strzelanie z łuku, wystrzały artyleryjskie, wybijanie monet, wszelkiego rodzaju warsztaty - mówiła Patrycja Piłat - Wyrwińska z Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.