Wielki pożar w centrum Torunia! Palił się budowany budynek straży pożarnej

2025-08-22, 13:18 Michał Zaręba/Redakcja

Na miejsce pojechało 9 jednostek straży pożarnej/fot. Michał Zaręba

Płonął dach budowanej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Prostej w Toruniu.

Inwestycja realizowana jest na obrzeżach Starówki. Na miejscu było dziewięć jednostek PSP i OSP. Jak mówią strażacy - obecnie sytuacja jest już opanowana.



- W wyniku prac budowlanych doszło do zapalenia się dachu oraz części poddasza nowo budowanego budynku komendy wojewódzkiej - relacjonował st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Na początku była informacja o dwóch osobach poszkodowanych, jednak zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego, będący na miejscu zdarzenia i pozostały tutaj, ponieważ nie odniosły obrażeń. Trwa już faza dogaszania i ewentualnie szukania zarzewia ognia, które mogłyby spowodować zagrożenie. W tej fazie nie możemy mówić nic o przyczynach, to ustali policja będąca na miejscu zdarzenia.



Jak informowali strażacy, spaliło się około 50-70 metrów kwadratowych dachu - zniszczeniu uległa m.in. papa i instalacja klimatyzacji.