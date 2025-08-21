Wóz amerykańskich żołnierzy zgubił oponę na S5. Najechał na nią inny samochód i dachował

2025-08-21, 10:24 Redakcja

Zdarzenie miało miejsce na 106. kilometrze trasy S5

Do wypadku doszło po godz. 9.00 na drodze S5 w okolicach Żnina. Samochód osobowy przewrócił się na dach po tym, jak najechał na leżącą na jezdni pękniętą oponę.

- Oponę zgubił przejeżdżający wcześniej wóz amerykańskich żołnierzy. Amerykanie nawet tego nie zauważyli. Opona uderzyła w jadący za nią samochód, który został lekko uszkodzony - kierowca ruszył w pogoń i dawał znaki żołnierzom, ale bezskutecznie - ogniomistrz Marcin Dijana, dyżurny straży pożarnej w Żninie.



W końcu na leżącą na jezdni oponę najechał kolejny pojazd osobowy, który dachował. W środku było pięć osób, wszystkie wyszły z auta o własnych siłach. Jedna poszkodowana trafiła do szpitala.



Zdarzenie miało miejsce na 106. kilometrze trasy S5. Droga w kierunku Bydgoszczy jest całkowicie zablokowana.