Tragedia na DK10. Samochód osobowy wypadł z drogi. Zginęła jedna osoba
Do wypadku doszło w miejscowości Karnkowo na trasie Lipno - Sierpc.
Auto zjechało z szosy na 359 km drogi krajowej nr 10.
- Około godz. 21.14 wpłynęła informacja o płonącym samochodzie osobowym marki BMW. Na miejsce zdarzenia pojechały cztery zastępy straży pożarnej - relacjonuje st. kpt. Patryk Szajgicki z Komendy Powiatowej PSP w Lipnie. - Po ugaszeniu auta, ratownicy stwierdzili zgon osoby przebywającej w środku. Prawdopodobną przyczyna wypadku była nadmierna prędkość, ponieważ auto dość mocno wypadło poza pas jezdni i uderzyło w drzewo.
Wyznaczono objazd przez miejscowość Chlebowo.