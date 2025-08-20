Tragedia na DK10. Samochód osobowy wypadł z drogi. Zginęła jedna osoba

2025-08-20, 22:00 Redakcja

Na miejscu wypadku pracują służby. / Fot. OSP Lipno

Do wypadku doszło w miejscowości Karnkowo na trasie Lipno - Sierpc.

Auto zjechało z szosy na 359 km drogi krajowej nr 10.



- Około godz. 21.14 wpłynęła informacja o płonącym samochodzie osobowym marki BMW. Na miejsce zdarzenia pojechały cztery zastępy straży pożarnej - relacjonuje st. kpt. Patryk Szajgicki z Komendy Powiatowej PSP w Lipnie. - Po ugaszeniu auta, ratownicy stwierdzili zgon osoby przebywającej w środku. Prawdopodobną przyczyna wypadku była nadmierna prędkość, ponieważ auto dość mocno wypadło poza pas jezdni i uderzyło w drzewo.



Wyznaczono objazd przez miejscowość Chlebowo.