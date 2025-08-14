Czarny dzień na regionalnych drogach. Zablokowana DK 15 po zderzeniu dwóch aut

2025-08-14, 13:32  Redakcja
Kolejny wypadek w regionie – tym razem na piętnastce/fot. radiopik.pl

Zablokowana krajowa piętnastka w Balinie w powiecie inowrocławskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby trafiły do szpitala. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na trasie.

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. informację będziemy aktualizować na bieżąco.

