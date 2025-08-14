Kolejny śmiertelny wypadek na DK 10. Droga w Solcu Kujawskim zablokowana [aktualizacja]

2025-08-14, 11:42 Redakcja

Kolejny wypadek na krajowej dziesiątce/fot. radiopik.pl

Kolejny wypadek na krajowej dziesiątce. Tym razem w Solcu Kujawskim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i motocyklem. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Droga obecnie jest zablokowana. Szacunkowy czas utrudnień do ok. 14:00.



Informację będziemy aktualizować na bieżąco.



Aktualizacja:



Jest druga ofiara śmiertelna wypadku. Ranna osoba zmarła.



W wypadku brały udział trzy pojazdy. Oprócz samochodu osobowego i ciężarówki w zdarzeniu brał udział również motocykl.



Prawdopodobnie samochód osobowy uderzył w samochód ciężarowy, a następnie uderzył w niego motocykl. Motocykliście nic się nie stało. Na miejscu pracuje policja w celu ustalenia przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.