Kolejny śmiertelny wypadek na DK 10. Droga w Solcu Kujawskim zablokowana [aktualizacja]
Kolejny wypadek na krajowej dziesiątce. Tym razem w Solcu Kujawskim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i motocyklem. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.
Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Droga obecnie jest zablokowana. Szacunkowy czas utrudnień do ok. 14:00.
Informację będziemy aktualizować na bieżąco.
Aktualizacja:
Jest druga ofiara śmiertelna wypadku. Ranna osoba zmarła.
W wypadku brały udział trzy pojazdy. Oprócz samochodu osobowego i ciężarówki w zdarzeniu brał udział również motocykl.
Prawdopodobnie samochód osobowy uderzył w samochód ciężarowy, a następnie uderzył w niego motocykl. Motocykliście nic się nie stało. Na miejscu pracuje policja w celu ustalenia przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.