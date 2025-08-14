Kolejny wypadek w naszym regionie. Motocykliści zderzyli się na DK 25 niedaleko Inowrocławia

2025-08-14, 10:36 Jolanta Fischer/Redakcja

Na DK 25 zderzyli się motocykliści/fot: archiwum

Niespokojny poranek na drogach naszego regionu. Po godzinie 8:00 na DK 25, przy miejscowości Złotniki Kujawskie, doszło do zderzenia dwóch motocyklistów. Ranne zostały trzy osoby.

– W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby, które zostały z ogólnymi obrażeniami zabrane do szpitala w Inowrocławiu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Działania nie kolidowały z funkcjonowaniem drogi. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana – poinformował st. kpt. Jarosław Skotnicki z PSP w Inowrocławiu.



Dokładne okoliczności bada policja pod nadzorem prokuratora.