Złote rybki dla każdego! W Dobrczu kolejna próba wyłowienia ozdobnych ryb ze zbiornika retencyjnego

2025-08-14, 14:51 Jolanta Fischer/Redakcja

W Dobrczu starają się zdobyć złotą rybkę/fot. Jolanta Fischer

Do... dwóch razy sztuka! W Dobrczu rozpoczęła się druga tura akcji odławiania ozdobnych ryb ze zbiornika retencyjnego. Przypomnijmy: setki kolorowych rybek zauważono tam w zeszłym tygodniu. Wciąż nie wiadomo, skąd się wzięły.

Ich odłowienie jest konieczne, gdyż zbiornik musi zostać wyczyszczony. Pierwsza próba była nieudana – ryby... uciekły. Teraz do wspólnego łowienia zaproszeni są wszyscy chętni. Swoje zdobycze można zabrać do domu.



– Przyjechały beczki, będziemy wypompowywać wodę, zostawiając około 30 centymetrów. Dzięki temu będzie można wejść w kaloszach i podbierakami wyławiać ryby – powiedział Krzysztof Szperkowski z Fundacji Polska.



W czasie akcji można też wesprzeć zbiórkę charytatywną. Pieniądze zostaną przeznaczone dla ubogich dzieci z gminy Dobrcz.