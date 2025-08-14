Wisła jako świetne miejsce rekreacji. Grudziądz gospodarzem Kongresu Miast Nadwiślańskich

2025-08-14, 11:17 Marcin Doliński/Redakcja

Wisła może być dobrym miejscem na relaks/fot. Wikipedia

W Grudziądzu trwa Kongres Miast Nadwiślańskich. Tematem oczywiście rzeka Wisła: jak ją mądrze zagospodarować i rodzinie przy niej wypoczywać. Wydarzenie zorganizowano w ramach trwającego w naszym regionie Festiwalu Wisły.

– Chcemy pokazać te dobre praktyki, które mogą nas wszystkich połączyć, bo Wisła to jest taka ostatnia wielka rzecz łącząca wszystkich Polaków, a jeszcze przed wojną przecież całe pokolenia wypoczywały nad Wisłą. Możemy z niej korzystać, ja sam pływam łodzią. Nie ma lepszych wakacji, niż wakacje na rzece pod żagielkiem – powiedział Marcin Strych, prezes Związku Miast Nadwiślańskich.



– Należy zacząć od ludzi z pasją. W Warszawie zaczęliśmy od wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest masa pasjonatów. To jest moda, to jest sposób rekreacji. Bardzo często okazuje się, że w miastach nadwiślańskich wcale nie trzeba jechać daleko, nie trzeba szukać sobie akwenów czy jakieś miejsc odpoczynku, ciszy i spokoju. Mamy je pod ręką, tylko musimy je odkryć i poczuć, że one są nasze i są blisko – dodał Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.