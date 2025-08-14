Wisła jako świetne miejsce rekreacji. Grudziądz gospodarzem Kongresu Miast Nadwiślańskich

2025-08-14, 11:17  Marcin Doliński/Redakcja
Wisła może być dobrym miejscem na relaks/fot. Wikipedia

Wisła może być dobrym miejscem na relaks/fot. Wikipedia

W Grudziądzu trwa Kongres Miast Nadwiślańskich. Tematem oczywiście rzeka Wisła: jak ją mądrze zagospodarować i rodzinie przy niej wypoczywać. Wydarzenie zorganizowano w ramach trwającego w naszym regionie Festiwalu Wisły.

– Chcemy pokazać te dobre praktyki, które mogą nas wszystkich połączyć, bo Wisła to jest taka ostatnia wielka rzecz łącząca wszystkich Polaków, a jeszcze przed wojną przecież całe pokolenia wypoczywały nad Wisłą. Możemy z niej korzystać, ja sam pływam łodzią. Nie ma lepszych wakacji, niż wakacje na rzece pod żagielkiem – powiedział Marcin Strych, prezes Związku Miast Nadwiślańskich.

– Należy zacząć od ludzi z pasją. W Warszawie zaczęliśmy od wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest masa pasjonatów. To jest moda, to jest sposób rekreacji. Bardzo często okazuje się, że w miastach nadwiślańskich wcale nie trzeba jechać daleko, nie trzeba szukać sobie akwenów czy jakieś miejsc odpoczynku, ciszy i spokoju. Mamy je pod ręką, tylko musimy je odkryć i poczuć, że one są nasze i są blisko – dodał Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Materiał Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Finlandia z militarnym wsparciem USA. W kraju zacznie się budowa specjalnej infrastruktury

Finlandia z militarnym wsparciem USA. W kraju zacznie się budowa specjalnej infrastruktury

2025-08-14, 14:04
Czarny dzień na regionalnych drogach. Zablokowana DK 15 po zderzeniu dwóch aut

Czarny dzień na regionalnych drogach. Zablokowana DK 15 po zderzeniu dwóch aut

2025-08-14, 13:32
Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów Nie można tego wykluczyć [zdjęcia]

Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów? Nie można tego wykluczyć [zdjęcia]

2025-08-14, 13:17
Sporo inwestycji drogowych w regionie. Nowe nawierzchnie w regionie Golubsko-Dobrzyńskim

Sporo inwestycji drogowych w regionie. Nowe nawierzchnie w regionie Golubsko-Dobrzyńskim

2025-08-14, 12:48
Policjanci wzięli się za kierowców. Również w regionie trwa akcja Speed [zdjęcia]

Policjanci wzięli się za kierowców. Również w regionie trwa akcja „Speed” [zdjęcia]

2025-08-14, 12:02
Kolejny śmiertelny wypadek na DK 10. Droga w Solcu Kujawskim zablokowana [aktualizacja]

Kolejny śmiertelny wypadek na DK 10. Droga w Solcu Kujawskim zablokowana [aktualizacja]

2025-08-14, 11:42
Kolejny wypadek w naszym regionie. Motocykliści zderzyli się na DK 25 niedaleko Inowrocławia

Kolejny wypadek w naszym regionie. Motocykliści zderzyli się na DK 25 niedaleko Inowrocławia

2025-08-14, 10:36
To będą pierwsze takie badania na świecie. Radioterapia drogą do leczenia raka nerek

To będą pierwsze takie badania na świecie. Radioterapia drogą do leczenia raka nerek?

2025-08-14, 09:44
Tu, gdzie sztuka dotyka natury. PR PiK odwiedziło Brzózki, które oferują spokojny wypoczynek

„Tu, gdzie sztuka dotyka natury”. PR PiK odwiedziło Brzózki, które oferują spokojny wypoczynek

2025-08-14, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę