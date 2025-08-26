Coraz mniej wody w Wiśle, ale flisacy i armatorzy się nie poddają. Jeszcze pływają!

2025-08-26, 18:59  PAP/Redakcja
Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski/archiwum

Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski/archiwum

Na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody - 8 cm. Niskie stany rzek występują praktycznie w całym kraju. - To m.in. efekt niewielkich opadów śniegu zimą - powiedział prof. Marcin Świtoniak z UMK w Toruniu.

Tydzień temu wodowskaz na Wiśle w Toruniu pokazywał 120 cm, a dziś (we wtorek, 26 sierpnia) 97 cm. Poziom cały czas spada, ale nie jest jeszcze najniższy w historii. Rekordowo niski stan – ok. 89-90 cm – zanotowano kilka razy w ostatnich latach – począwszy od grudnia 2018 r., ale w lipcu tego roku stan rzeki spadł do nienotowanych wcześniej 88 cm.

Na całej długości Wisły, na odcinku obok toruńskiej Starówki, pojawiają się wiślane łachy. Wody jest tak mało, że wiele osób wchodzi na środek rzeki, aby robić zdjęcia toruńskiej panoramy.
– Gleby się od lat przesuszają, poziom wód gruntowych spada. Opady, które przychodzą później, wiosną i latem, spływają ze zlewni, woda trafia do rzek, a one tę wodę odprowadzają – powiedział prof. Marcin Świtoniak

Mimo niskiego stanu Wisły tradycyjne rejsy z turystami odbywają się planowo
Niski stan Wisły na wielu odcinkach nie storpedował rozwijających się w Polsce od kilku lat rejsów tradycyjnymi łodziami wiślanymi. Flisacy i armatorzy zgodnie przyznają, że warunki są trudne, trzeba uważać, ale pływają z turystami zgodnie z harmonogramem.

– Pokonałem cały dystans Wisły od Grudziądza do Solca w woj. świętokrzyskim, bo wracałem z Festiwalu Wisły (odbywającego się w woj. kujawsko-pomorskim największego w Europie zlotu tradycyjnych łodzi rzecznych – przyp. red.). Warunki żeglugowe były trudne, ale bez większych problemów udało mi się przepłynąć trasę. Najtrudniejszy odcinek znajdował się przed Warszawą, na wysokości Żerania, gdzie znajduje się kamienna rafa, zwana „Spójnią”. Na szczęście udało się ją pokonać – powiedział Mieczysław Łabęcki, retman flisacki z Ulanowa, pływający na bacie wiślanym „Pasja” (...).

Marcin Karasiński, armator nasuty „Copernicus”, repliki historycznej łodzi wiślanej i dyrektor Festiwalu Wisły, stwierdził, że żegluga przy grodzie Kopernika odbywa się bez zakłóceń.
– Mamy dobre warunki. Jest płytko, trzeba uważać na piaszczystą mieliznę, która odłożyła się w okolicach mostu kolejowego. Dla wszystkich, którzy znają rzekę obok Torunia, nie sprawia to większych kłopotów. Wszystkie rejsy odbywają się regularnie – powiedział Karasiński.

Przyznał, że większość załóg, która uczestniczyła od 8 do 17 sierpnia w Festiwalu Wisły od Włocławka do Grudziądza, wróciła do swoich miejscowości bez problemu. – Kilka osób postanowiło przywieźć swoje jednostki na przyczepach lub lawetach niskopodłogowych. Szczególnie te jednostki, które były z dalekich okolic, np. z Mysłowic.
Dla replik łodzi historycznych niskie stany wody nie stanowią większego utrudnienia. To wymaga od armatorów większej koncentracji i uwagi w nawigowaniu. Wisła zawsze miała niskie i wysokie stany, a te łodzie od wieków były konstruowane w taki sposób, aby mogły sobie poradzić w różnych warunkach. Festiwal Wisły pokazuje, że polskie tradycje szkutnicze radzą sobie nawet przy tak niskich stanach wody, jak obecnie – podsumował Karasiński.

Toruń

Region

Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

2025-08-26, 21:25
Sprawa napadu i pobicia bydgoskiego społecznika. Ostatnia rozprawa w sądzie

Sprawa napadu i pobicia bydgoskiego społecznika. Ostatnia rozprawa w sądzie

2025-08-26, 20:45
Pół godziny za darmo. Włocławek robi ukłon w stronę zmotoryzowanych mieszkańców

Pół godziny za darmo. Włocławek robi ukłon w stronę zmotoryzowanych mieszkańców

2025-08-26, 19:12
Młodzież gotowa do służby. Wojskowy obóz w Toruniu [zdjęcia, wideo]

Młodzież gotowa do służby. Wojskowy obóz w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2025-08-26, 18:27
Kujawsko-pomorski ambulans jedzie na front. Będzie służyć żołnierzom na Ukrainie [zdjęcia]

Kujawsko-pomorski ambulans jedzie na front. Będzie służyć żołnierzom na Ukrainie [zdjęcia]

2025-08-26, 17:39
Teatr Letni w Inowrocławiu do remontu. Jego stan zagraża bezpieczeństwu

Teatr Letni w Inowrocławiu do remontu. Jego stan zagraża bezpieczeństwu

2025-08-26, 16:50
Dwa utonięcia w Kujawsko-Pomorskiem w wakacje. Rok temu było czternaście ofiar

Dwa utonięcia w Kujawsko-Pomorskiem w wakacje. Rok temu było czternaście ofiar

2025-08-26, 15:44
Autobusy pod lupą Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie usterki wykryto

Autobusy pod lupą Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie usterki wykryto

2025-08-26, 14:40
Wypadek w Smogorzewie. Kierował bez uprawnień i uderzył w drzewo

Wypadek w Smogorzewie. Kierował bez uprawnień i uderzył w drzewo

2025-08-26, 13:43

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę