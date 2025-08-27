Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach! Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

2025-08-27, 16:30  Michał Zaręba/Redakcja
Lokatorzy toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie zaskoczeni wysokim rachunkami za ogrzewanie/fot. Michał Zaręba

Lokatorzy toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie zaskoczeni wysokim rachunkami za ogrzewanie/fot. Michał Zaręba

Lokatorzy toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie są zszokowani wysokimi opłatami za ogrzewanie. Niedopłaty u osób, które zgłosiły się do naszej redakcji sięgają kilku tysięcy złotych. Reklamacje zostały złożone.

- Mieszkam w mieszkaniu o powierzchni 48 metrów kwadratowych - mówi jedna z lokatorek. - W tym roku spotkało mnie wielkie zaskoczenie - rachunek za ogrzewanie w wysokości 1600 zł. W ubiegłym roku miałam 130 zł, a dwa lata temu miałam nadpłatę ponad tysiąc złotych. Jest odpowiedź na reklamację ze spółdzielni, z której wynika, że takie było zużycie całego bloku. W związku z tym, że by było ono wyższe, dlatego są takie koszty. W przypadku jednego kaloryfera jest znak zapytania. Tę sprawę będę jeszcze drążyć, ponieważ jest zużycie w pokoju, w którym właściwie prawie w ogóle nie ogrzewałam.

- Obecnie moja niedopłata wynosi... trzy tysiące złotych przy zaliczkach 1900 zł, co daje prawie pięć tysięcy złotych za ogrzewanie w zeszłym roku. Obecnie spółdzielnia wyliczyła prawie 7 tysięcy za ogrzewanie na przyszły rok. Jestem bardzo zdziwiony, bo lokal ma tylko 48 metrów - mówi inny mieszkaniec.

- Na 27 tysięcy liczników, aż osiem tysięcy liczników wskazuje „zero", więc faktycznie mieszkańcy oszczędzają, ale moje pytanie jest takie: czy ci mieszkańcy mają zimno w domu? No nie mają. Za to ciepło i tak trzeba zapłacić, bo grzeją te, tzw. części wspólne. I co to powoduje? Osoba, która odkręca kaloryfer i zużywa kilka jednostek, to ta jednostka staje się wówczas bardzo droga. Każdą osobę zapraszamy do złożenia reklamacji, czy po prostu na spotkanie. Na bieżąco wszystko wyjaśniamy. Temat ciepła rozumiemy, ale, niestety, nie jest on uzależniony od spółdzielni - mówiła Ewa Kowalska, zastępca prezesa ds. ekonomiczno - finansowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie.
Wyjaśniła też, że są lokatorzy, którzy otrzymają zwroty. Ciepło do spółdzielni dostarcza spółka PGE.

Do tego tematu wrócimy w piątek, w audycji Popołudnie z Reportażem, o godz. 16:30.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Finał Letniej Akademii Recyklingu. Papierożer na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Finał Letniej Akademii Recyklingu. „Papierożer" na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

2025-08-27, 18:28
Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

Policja zapobiegła „ustawce" pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

2025-08-27, 17:10
Projekt Celulozowa idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

Projekt „Celulozowa” idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

2025-08-27, 15:50
Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli

Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli!

2025-08-27, 15:03
Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się Gryzomir i pierwsza mała rzeźba

Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się „Gryzomir” i pierwsza mała rzeźba

2025-08-27, 14:28
Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

2025-08-27, 13:30
Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21
Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37
Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę