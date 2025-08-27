Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach! Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

2025-08-27, 16:30 Michał Zaręba/Redakcja

Lokatorzy toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie zaskoczeni wysokim rachunkami za ogrzewanie/fot. Michał Zaręba

Lokatorzy toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie są zszokowani wysokimi opłatami za ogrzewanie. Niedopłaty u osób, które zgłosiły się do naszej redakcji sięgają kilku tysięcy złotych. Reklamacje zostały złożone.

- Mieszkam w mieszkaniu o powierzchni 48 metrów kwadratowych - mówi jedna z lokatorek. - W tym roku spotkało mnie wielkie zaskoczenie - rachunek za ogrzewanie w wysokości 1600 zł. W ubiegłym roku miałam 130 zł, a dwa lata temu miałam nadpłatę ponad tysiąc złotych. Jest odpowiedź na reklamację ze spółdzielni, z której wynika, że takie było zużycie całego bloku. W związku z tym, że by było ono wyższe, dlatego są takie koszty. W przypadku jednego kaloryfera jest znak zapytania. Tę sprawę będę jeszcze drążyć, ponieważ jest zużycie w pokoju, w którym właściwie prawie w ogóle nie ogrzewałam.



- Obecnie moja niedopłata wynosi... trzy tysiące złotych przy zaliczkach 1900 zł, co daje prawie pięć tysięcy złotych za ogrzewanie w zeszłym roku. Obecnie spółdzielnia wyliczyła prawie 7 tysięcy za ogrzewanie na przyszły rok. Jestem bardzo zdziwiony, bo lokal ma tylko 48 metrów - mówi inny mieszkaniec.



- Na 27 tysięcy liczników, aż osiem tysięcy liczników wskazuje „zero", więc faktycznie mieszkańcy oszczędzają, ale moje pytanie jest takie: czy ci mieszkańcy mają zimno w domu? No nie mają. Za to ciepło i tak trzeba zapłacić, bo grzeją te, tzw. części wspólne. I co to powoduje? Osoba, która odkręca kaloryfer i zużywa kilka jednostek, to ta jednostka staje się wówczas bardzo droga. Każdą osobę zapraszamy do złożenia reklamacji, czy po prostu na spotkanie. Na bieżąco wszystko wyjaśniamy. Temat ciepła rozumiemy, ale, niestety, nie jest on uzależniony od spółdzielni - mówiła Ewa Kowalska, zastępca prezesa ds. ekonomiczno - finansowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie.

Wyjaśniła też, że są lokatorzy, którzy otrzymają zwroty. Ciepło do spółdzielni dostarcza spółka PGE.



Do tego tematu wrócimy w piątek, w audycji Popołudnie z Reportażem, o godz. 16:30.