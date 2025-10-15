Mieszkańcy przy ul. Sobieskiego w Toruniu bez ogrzewania. Budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej

2025-10-15, 08:43  Michał Zaręba/Redakcja
W budynkach przy ul. Sobieskiego w Toruniu zlikwidowano piece kaflowe. Część mieszkańców nie ma ogrzewania/fot.: Michał Zaręba

W budynkach przy ul. Sobieskiego w Toruniu zlikwidowano piece kaflowe. Część mieszkańców nie ma ogrzewania/fot.: Michał Zaręba

Część rodzin przy ulicy Sobieskiego w Toruniu z niepokojem patrzy na termometry. Po zlikwidowaniu pieców kaflowych, ich mieszkania wciąż nie zostały podłączone do sieci ciepłowniczej. Podobny problem mają też mieszkańcy innych ulic.

– Od tylu lat ogrzewaliśmy się wszystkim. Teraz nie mamy czym. Zlikwidowali piece, grzejniki są, tylko nie ma ogrzewania. Jest zimno, połowa października, a jesteśmy bez niczego. Chodzi tylko jeden grzejnik elektryczny – opowiada jedna z mieszkanek.

– ZGM powiedziały nam, że to jest wina PGE. Ta z kolei zrzuca odpowiedzialność na ZGM. Dali nam ogłoszenie, że 13 października 2025 roku będziemy mieli centralne. Nie jesteśmy podłączeni nawet do miejskiego ogrzewania – dodaje kolejna.

Część mieszkańców ratuje się grzejnikiem elektrycznym, co odbija się na rachunkach. – Mamy jeden grzejnik. Chodzimy z nim od kuchni do pokoju, potem do łazienki.

– Miesiąc czasu, a ja dałam już 600 złotych za prąd – mówi kobieta.

Spółka PGE tłumaczy, że były problemy m.in. z uzyskaniem zgód od właścicieli terenów.

– W ostatnim okresie realizacji porozumienia po stronie PGE wystąpiły pewne trudności z doprowadzeniem ciepła do naszych budynków – wyjaśnia Janusz Cichowicz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

– Ze względów hydraulicznych nie można było przyłączyć budynków po drugiej stronie do tego samego przyłącza, które było wcześniej zrealizowane, ze względu na małą średnicę. Stąd była konieczność budowy drugiego przyłącza cieplnego. Docelowo wszystkie budynki będą przyłączone do sieci ciepłowniczej. Do tej pory będą ogrzewane przez kotłownie olejowe bądź elektryczne. Mieszkańcy nie zapłacą więcej za ciepło, niż płaciliby w przypadku, gdyby te budynki były przyłączone do sieci ciepłowniczej – dodaje Julita Karpińska z Biura Prasowego PGE.

Jeszcze w środę (15 października) ciepło ma popłynąć do mieszkań ze źródła zastępczego.

Według zapowiedzi do sieci ciepłowniczej mieszkańcy z ulicy Sobieskiego zostaną podłączeni do końca października, a z ul. Chłopickiego i ul. Lubickiej na przełomie listopada i grudnia.

Relacja Michała Zaręby

Region

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

2025-10-15, 12:26
Jak zapobiegać utonięciom Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności Ratownicy debatują w Bydgoszczy

Jak zapobiegać utonięciom? Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności? Ratownicy debatują w Bydgoszczy

2025-10-15, 11:38
Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. Tej drogi nic nie powstrzyma

Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. „Tej drogi nic nie powstrzyma”

2025-10-15, 09:52
Poprawa relacji z UE sukcesem rządu. Porażką przegrana kampania prezydencka [Rozmowa Dnia]

Poprawa relacji z UE sukcesem rządu. Porażką – przegrana kampania prezydencka [Rozmowa Dnia]

2025-10-15, 09:04
Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

2025-10-15, 07:50
Ruszyły wielkie zakupy Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

Ruszyły wielkie zakupy! Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

2025-10-15, 06:50
Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

2025-10-14, 19:41
Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80. Znamy wymagania

Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80+. Znamy wymagania

2025-10-14, 18:36
Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

2025-10-14, 17:24

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę