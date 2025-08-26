Młodzież gotowa do służby. Wojskowy obóz w Toruniu [zdjęcia, wideo]

„Bądź Gotów służyć Ojczyźnie" - to hasło obozu klas mundurowych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który od poniedziałku odbywa się w Toruniu/fot. Michał Zaręba
„Bądź Gotów służyć Ojczyźnie" - to hasło obozu klas mundurowych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który od poniedziałku odbywa się w Toruniu. W czasie biwaku młodzież m.in ćwiczy, strzela, poznaje podstawy topografii i pomocy przedmedycznej.
Jak mówi kadetka Marta, wojskowość była jej pasją od dziecka. - Zawsze mnie to interesowało, zawsze byłam zaangażowana albo w jakieś obozy, albo w pokazy wojskowe. Mój dziadek był wojskowym i przodkowie z kilku pokoleń wstecz także.
- Jestem z Chełmna - mówi sierżant kadet, Miłosz Ukleja. - Największe wrażenie robią instruktorzy, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni. Dzięki takim obozom człowiek łatwiej może się dostać do wojska.
Jak przekazał pułkownik rezerwy Krzysztof Groch, uczniowie zakwaterowani są w namiotach wojskowych. - Trenujemy postawy strzeleckie, naukę pierwszej pomocy, terenoznawstwo i topografię, strzelanie z replik ASG, techniki samoobrony, pokonywanie terenu skażonego. Chcemy, żeby nasi uczniowie, nawet jeżeli nie zasilą wojska, gdy zajdzie taka potrzeba potrafili pomóc sobie, pomóc swojej rodzinie. Ważne, by umiejętności, które tutaj posiądą, potrafili wykorzystać w życiu codziennym. Oby nie musieli...
