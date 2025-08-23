Przysięga nowych ochotników i wojskowy piknik. Święto terytorialsów w Toruniu [zdjęcia]

2025-08-23, 17:46 Michał Zaręba/Redakcja

Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Toruniu/fot: Michał Zaręba

Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Toruniu. Przemarsz ulicami Starówki zakończył się złożeniem uroczystej przysięgi przez nowych żołnierzy. Po zakończonej uroczystości na terenie Przystani AZS można było zobaczyć wojskowy sprzęt i skosztować grochówki.

– Bardzo ładny pokaz. Służyłem w wojskach czołgowych. Chciałem zobaczyć, jak wygląda nowoczesny sprzęt – mówił jeden z mężczyzn.



– Czołgi to taka rzecz, która zawsze się podoba, dzieciom i mi też. Pamiętam, że jak byłem młody, to też interesowałem się wojskowością – dodał kolejny. – Jako kadeta szkoły mundurowej ciągnie mnie do sprzętów wojskowych. Coraz więcej osób tym się ciekawi, co widać po statystykach – zawodowo czy też do rezerwy – mówił kolejny uczestnik spotkania.



– Staramy się przygotować żołnierza praktycznie z cywila do tego, żeby zapoznał się z regulaminami wojskowymi i musztrą, ale przede wszystkim, żeby nauczył się podstaw, na przykład taktyki strzelectwa i terenoznawstwa, żeby w dalszym szkoleniu podstawowym tylko rozwijał te umiejętności – podkreślał pułkownik Marcin Dojaś, dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



– Ojczyzna to jest mój dom i moje miejsce, gdzie chcę być i się rozwijać. Mam tu rodzinę i przyjaciół, jest mi tu po prostu dobrze – zaznaczyła jedna z kobiet, nowo przyjętych w szeregi terytorialsów.



Przysięgę złożyło 120 żołnierzy. Dołączą do pododdziałów w regionie, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada powstała siedem lat temu.