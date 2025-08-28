Tak wyglądało Święto Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu [zdjęcia]

2025-08-28, 17:27  Damian Klich / Redakcja
Uroczystości wojskowe pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich

Uroczystości wojskowe pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich

Uroczystość odbywa się 28 sierpnia na pamiątkę wielkiego zwycięstwa pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach lotniczych.

- To dla nas bardzo ważne święto - mówi płk Sławomir Ostrowski, dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy. - Chcemy uczcić pamięć wszystkich tych, którzy - na przełomie dekad istnienia polskiego lotnictwa - przysłużyli się rozwojowi potęgi sił powietrznych.

Podczas apelu pamięci złożono kwiaty pod pomnikiem lotników. Na koniec uroczystości nad głowami zgromadzonych przeleciał samolot szkoleniowy typu Cessna. Początki lotnictwa w Bydgoszczy sięgają 1920 roku.

Relacja Damiana Klicha

Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich Uroczystości pod pomnikiem lotników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Damian Klich

