Ślady partyzanckiej historii w Borach Tucholskich. Otwarcie wystawy w Urzędzie Marszałkowskim [zdjęcia]

Wystawę „Pomorskie drogi oporu. W obronie polskości 1939-1945” można obejrzeć w Urzędzie Marszałkowskim/fot: Szymon Zdziebło dla UMWKP
Na pierwszym piętrze Urzędu Marszałkowskiego można oglądać wystawę historyczną pt. „Pomorskie drogi oporu. W obronie polskości 1939-1945”. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa i kuratorzy wystawy.
Ekspozycja prezentuje odkrycia związane z działalnością Armii Krajowej na Pomorzu i ukazuje unikalne pamiątki – osobiste przedmioty oraz wojskowe wyposażenie partyzantów oddziału "Świerki 101", który w 1944 roku stacjonował na terenie dzisiejszego Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
– Nasze ziemie wciąż skrywają wiele tajemnic – podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. – Ważne jest, by w odkrywanie historii angażowały się nie tylko instytucje naukowe, lecz także pasjonaci pracujący w innych instytucjach – dodał.
Kurator wystawy, Mateusz Sosnowski, specjalista ds. ochrony dziedzictwa kulturowego we Wdeckim Parku Krajobrazowym, podkreślił, że ekspozycja ukazuje dramatyczne losy mieszkańców Pomorza w czasie II wojny światowej. – Punktem wyjścia stały się odkrycia z grudnia ubiegłego roku, kiedy wraz z archeologiem Olafem Popkiewiczem odnaleźliśmy obóz oddziału "Świerki 101". W gablotach można zobaczyć m.in. broń partyzancką – prawdziwy ewenement.
Ekspozycja obejmuje 10 plansz oraz gabloty z artefaktami odnalezionymi podczas badań terenowych. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. karabin, rewolwer oraz medalik z wizerunkiem Świętej Rodziny i Anioła Stróża, który – jak przypuszczają badacze – należał do dowódcy oddziału, por. Alojzego Bruskiego „Graba”. W najbliższych miesiącach wystawa trafi na sejmowe korytarze.
Badania we Wdeckim Parku Krajobrazowym pozwoliły odkryć pozostałości pięciu ziemianek, w których 80 lat temu mieszkali żołnierze AK. To tam zachowały się przedmioty codziennego użytku i elementy uzbrojenia – świadectwo dramatycznych wydarzeń z nocy 29/30 grudnia 1944 roku, gdy w obliczu niemieckiej obławy partyzanci musieli opuścić obóz nad Sobińską Strugą.
