Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21 Michał Zaręba/Redakcja

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Od 1 września linia numer 142 połączy Toruń z gminą Łysomice. To siódma linia podmiejska w toruńskim obszarze metropolitalnym. W środę samorządy podpisały porozumienie w tej sprawie.

– Na początku będzie wzrastało zainteresowanie. Jeżeli będzie ona utrzymana i będzie się opłacało, to mam nadzieję, że przejmie część transportu prywatnego, odciążając środowisko – powiedział wójt gminy Łysomice, Piotr Kowal.



– Dla mnie to też jest bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia sieciowania się Torunia z okolicznymi gminami. To są benefity, jeśli chodzi o płynne dowożenie mieszkańców, zarówno z północy z terenów Gminy Łysomice, jak i w drugą stronę. To są pracownicy, którzy w części pracują w Toruniu. Bardzo nam zależy na tym, żeby dokonywać tych kursów za pomocą toruńskiego przewoźnika – dodał prezydent Torunia, Paweł Gulewski.



Uruchomionych zostanie osiem kursów. Pierwszy o 5:50, ostatni o 18:50.