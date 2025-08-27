Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21  Michał Zaręba/Redakcja
Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Toruń i gmina Łysomice będą połączone autobusem podmiejskim/fot. Michał Zaręba

Od 1 września linia numer 142 połączy Toruń z gminą Łysomice. To siódma linia podmiejska w toruńskim obszarze metropolitalnym. W środę samorządy podpisały porozumienie w tej sprawie.

– Na początku będzie wzrastało zainteresowanie. Jeżeli będzie ona utrzymana i będzie się opłacało, to mam nadzieję, że przejmie część transportu prywatnego, odciążając środowisko – powiedział wójt gminy Łysomice, Piotr Kowal.

– Dla mnie to też jest bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia sieciowania się Torunia z okolicznymi gminami. To są benefity, jeśli chodzi o płynne dowożenie mieszkańców, zarówno z północy z terenów Gminy Łysomice, jak i w drugą stronę. To są pracownicy, którzy w części pracują w Toruniu. Bardzo nam zależy na tym, żeby dokonywać tych kursów za pomocą toruńskiego przewoźnika – dodał prezydent Torunia, Paweł Gulewski.

Uruchomionych zostanie osiem kursów. Pierwszy o 5:50, ostatni o 18:50.

Materiał Michała Zaręby

Toruń

Region

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37
Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54
Wybryk zmienił życie nastolatka. Festyn ma pomóc zebrać środki na potrzebne leczenie

Wybryk zmienił życie nastolatka. Festyn ma pomóc zebrać środki na potrzebne leczenie

2025-08-27, 10:25
Coraz więcej cudzoziemców w ZUS-ie. Już ponad milion pracuje w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców w ZUS-ie. Już ponad milion pracuje w Polsce

2025-08-27, 09:42
Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu

Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu?

2025-08-27, 09:00
Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

2025-08-27, 08:29
W Brodnicy aż uszy puchną Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

W Brodnicy aż uszy puchną! Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

2025-08-27, 07:50
Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

2025-08-27, 07:00
Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

2025-08-26, 21:25

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę