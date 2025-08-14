To będą pierwsze takie badania na świecie. Radioterapia drogą do leczenia raka nerek?

2025-08-14, 09:44 Jolanta Fischer/Redakcja

Czy dojdzie do przełomu w leczeniu raka nerek?/fot. pixabay.com

24 miliony złotych na pionierskie badania raka nerki otrzymało Collegium Medicum UMK wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Grant przyznała Agencja Badań Medycznych.

Specjaliści chcą porównać skuteczność radioterapii stereotaktycznej z chirurgią robotyczną. Badania po raz pierwszy na świecie przeprowadzone zostaną na pacjentach z operacyjnym rakiem nerki. Chodzi o to, by dowiedzieć się, która z metod skuteczniej leczy, pozwala zachować funkcję nerek i zapewnia pacjentom wysoką jakość życia.



Jak informuje Szpital Jurasza w Bydgoszczy, do tej pory chorzy przechodzili operację usunięcia guza, a radioterapię stosowano jedynie wtedy, gdy rak okazywał się nieoperacyjny. Najnowsze wyniki dają jednak nadzieję na to, że w przyszłości pacjent otrzyma realny wybór, z której metody leczenia skorzystać. W naszym regionie w projekt zaangażowani są lekarze ze Szpitala Jurasza oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.