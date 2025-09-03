Bydgoskie Centrum Onkologii wyznacza standardy leczenia raka płuc. Certyfikat po raz drugi!

2025-09-03, 16:22 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bydgoskie Centrum Onkologii/fot. wikipedia.pl/fot. CO Bydgoszcz

Lung Cancer Center działający w Centrum Onkologii w Bydgoszczy po raz drugi otrzymał prestiżowy europejski certyfikat jakości. Potwierdza on, że bydgoski ośrodek świadczy usługi w zakresie diagnostyk i leczenia raka płuc na najwyższym poziomie.

- Wprowadziliśmy chirurgię robotyczną w ciągu ostatnich trzech lat. Wprowadziliśmy adaptacyjną radioterapię, unowocześniliśmy ambulatorium chemioterapii, więc ten progres, który obserwuje się w tym szpitalu spowodował, że Komisja Europejska była pod wrażeniem, tego, że ciągle idziemy do przodu - mówi prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Ten certyfikat wymaga, żeby diagnostyka i leczenie odbywały się szybko - podkreśla dyrektor.



- Cały rozwój ośrodka i wszystko, co kupujemy, organizujemy, zmieniamy jest dla naszych pacjentów - mówi dr Maciej Dancewicz, koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. - Chodzi o to, żeby czas oczekiwania na procedurę, na diagnostykę i okres tej diagnostyki był jak najkrótszy, żeby ta diagnostyka była jak najbardziej dostępna i jak najlepsza jakościowo, co skutkuje najlepszym leczeniem.



Tylko dwa ośrodki w kraju mogą pochwalić się europejskim certyfikatem jakości. Ma go również Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.



