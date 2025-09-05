Jeden szpital na 150 tysięcy osób. Lecznica w Inowrocławiu ma poważne kłopoty finansowe

2025-09-05, 07:00  Marcin Glapiak/Redakcja
W tej chwili inowrocławski szpital koncentruje się na na cyfryzacji i digitalizacji dokumentacji, co ma usprawnić pracę i ograniczyć koszty administracyjne/fot. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu /Facebook

Władze powiatu inowrocławskiego apelują o pomoc finansową dla inowrocławskiego szpitala. Placówka ma 20 milionów złotych długu i są to zobowiązania wymagalne. W tej sprawie przed siedzibą starostwa odbyła się konferencja prasowa

- Jestem po rozmowach z panią dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Będziemy pracować jednak nad dalszym dostarczaniem nam środków finansowych, które powinny pozwolić na spłatę nadwykonań, które Narodowy Fundusz Zdrowia rozmaicie realizuje z uwagi na brak środków - mówi starosta Wiesława Pawłowska. - Wsparcie naszej placówki jest niezbędne z uwagi na bardzo ciężką sytuację. Nasz SOR jest prowadzony w trybie „ostrym", jako jedyny na naszym dużym obszarze.

- Szpital Powiatowy w Inowrocławiu leczy nie tylko pacjentów z tego terenu - dodaje wicestarosta Henryk Procek. - Około 40 procent pacjentów jest spoza powiatu inowrocławskiego.

- Powiat ma 150 tysięcy mieszkańców i mamy jeden szpital. Miasto Bydgoszcz ma 350 tysięcy mieszkańców i 11 szpitali specjalistycznych, które są lepiej finansowane, niż nasza lecznica - podkreśla członek zarządu powiatu, Wojciech Gerus.

