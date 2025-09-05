170 lat psychiatrii w Świeciu. Szpital dziękuje pracownikom, władzom i zapowiada zmiany

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu funkcjonuje w będącym pod opieką konserwatorską zabytkowym XIX-wiecznym kompleksie co sprawia, że prowadzona tu od lat konsekwentna modernizacja jest nie lada wyzwaniem, jednak star i nowe udaje się z sukcesem połączyć/fot. Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu/kujawsko-pomorskie.pl
Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu, jeden z najstarszych polskich ośrodków leczenia psychiatrycznego, obchodzi 170-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości, z udziałem władz regionu odbyły się w piątek (5 września).
- 170 lat Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego to 170 lat ludzkich historii i zmian, które zachodziły przez ten czas w polskiej psychiatrii. W zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną i przyjętymi standardami postępowania, odchodzimy od (związanego ze stygmatyzacją chorych) leczenia opartego głównie na izolacji i hospitalizacji na rzecz psychiatrii środowiskowej. I to właśnie ten cel – dostępna nowoczesna opieka psychiatryczna – przyświeca tutejszej lecznicy – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. – Pragnę podziękować panu dyrektorowi Dariuszowi Rutkowskiemu, a także lekarzom, pielęgniarkom i terapeutom oraz pozostałym członkom personelu za to, że z takim zaangażowaniem i poświęceniem dają państwo przykład, jak należy przekształcać tego typu placówki i wdrażać nowoczesne standardy terapeutyczne. Dziś jest wasze święto, to państwo tworzą historię i świetlaną przyszłość tego szpitala!
Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu funkcjonuje w będącym pod opieką konserwatorską zabytkowym XIX-wiecznym kompleksie co sprawia, że prowadzona tu od lat konsekwentna modernizacja jest nie lada wyzwaniem, jednak star i nowe udaje się z sukcesem połączyć. Więcej o inwestycjach niżej:
Nowa inwestycja będzie realizować ideę nowoczesnej psychiatrii środowiskowej. Bazą do powstania placówki są nieużywane lub dotychczas pełniące funkcje techniczne pawilony w centrum kompleksu lecznicy. Po kapitalnym remoncie adaptacyjnym znajdą tu miejsce dzienny oddział psychiatryczny oraz oddział opieki środowiskowej.
Nowoczesną i funkcjonalnie zaplanowaną przestrzeń stworzą poradnie, gabinety lekarskie, sale relaksacyjne i terapeutyczne, gabinet stomatologiczny oraz całe skrzydło dedykowane kształceniu lekarzy. Projekt zakłada także budowę wewnętrznej tężni solankowej. Wykonawcą zadania jest spółka Husaria Development z Gdańska. Wartość tej części inwestycji to 19 mln złotych, z czego ponad 16 mln złotych pochodzi z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
W ramach tego samego projektu w budynku, który będzie stanowić zaplecze administracyjne i archiwum, prowadzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne – wymieniono połać dachową i postawiono ramę konstrukcji windy. Z uwagi na historyczny charakter obiektu zadbano o zachowanie oryginalnych elementów stolarki oraz ceglane fragmenty elewacji, które zostały poddane konserwacji. Trwają też prace instalacyjne.
W budynku terapeutycznym, służącym m.in. arteterapii, czyli terapii przez sztukę oraz hortiterapii, czyli terapii zajęciowej opartej o ogrodnictwo, kontynuowane są prace instalacyjne. Znajdą się tu warsztaty ogrodnicze, pracowania malarska, pracownia sztuki nowoczesnej, ogród zimowy i ogródek sezonowy. Rewitalizację przejdą również – zajmujące blisko 1 ha – przestrzenie zielone. Wykonawcą tej części inwestycji (wartej 16 mln złotych, dofinansowanie z FEdKP to ponad 11 mln złotych) jest konsorcjum Prof-Bud ze Świecia.
Wśród kolejnych planowanych inwestycji są budowa psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego (szacowany koszt 23 mln złotych), sali sportowej z siłownią (koszt 17 mln złotych) i mieszkań treningowych (za 11 mln złotych).
Kapitalny remont przeszedł w ubiegłym roku także oddział dziecięcy szpitala. Po modernizacji stał się przestrzenią przyjazną najmłodszym pacjentom – z salami relaksacyjnymi, terapeutycznymi, muzycznymi, zapleczem szkolnym, nowoczesnym wyposażeniem i ciepłym wystrojem.
W świeckim szpitalu leczą się chorzy z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami. Placówka dysponuje 480 łóżkami w 16 oddziałach leczenia stacjonarnego. Funkcjonuje tu także poradnia leczenia uzależnień, m.in. od substancji psychoaktywnych: opiatów (heroina, morfina, metadon, fentanyl, kodeina, tramal), amfetaminy, dopalaczy, tabletek nasennych i innych psychostymulantów, prowadząca m.in. psychoterapię (dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz najbliższych uzależnionego).
Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu:
- ponad 16 ha powierzchni
- 53 budynki
- 480 łóżek
- 16 oddziałów
- 520 pracowników
- Centrum zdrowia psychicznego – koszt 19 mln zł, ponad 16 mln zł pochodzi z UE
- Centrum terapii ogrodnictwem – koszt blisko 16 mln zł, ponad 11 mln zł to środki UE
