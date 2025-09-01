Wychowała pokolenia pediatrów! Odsłonili tablicę poświęconą prof. Annie Balcar-Boroń

2025-09-01, 20:02  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Tablica na razie zawisła na oddziale pediatrii bydgoskiego szpitala im. Jurasza. Na zdjęciu: Małgorzata Gładysz-Bień, córka prof. Anny Balcar-Boroń/fot. Natasza Trzebuchowska

Tablica na razie zawisła na oddziale pediatrii bydgoskiego szpitala im. Jurasza. Na zdjęciu: Małgorzata Gładysz-Bień, córka prof. Anny Balcar-Boroń/fot. Natasza Trzebuchowska

Tablicę upamiętniającą twórczynię akademickiej pediatrii w Bydgoszczy odsłonięto dziś w szpitalu im. Jurasza.

- Pediatrzy, a przede wszystkim dzieci zawdzięczają profesor bardzo dużo - to, co jest dzisiaj, ale myślę, że to, co będzie w przyszłości również – mówił prof. Mariusz Wysocki, który uczył się pod okiem prof. Balcar-Boroń

- Wszyscy najbardziej znamienici profesorowie naszego szpitala i dzisiaj pracujący specjaliści to są jej wychowankowie – dodał dyrektor szpitala Jacek Kryś. - Paradoksalnie pani profesor dostała tablicę pamiątkową w szpitalu, w którym nigdy nie pracowała. To najlepszy dowód, że była postacią nietuzinkową. Pokolenia pediatrów, które wychowała dzisiaj jej za tą pracę dziękują.

Dyrektor dodał, że tworzony jest nowy budynek przy szpitalu Jurasza, gdzie będzie specjalne miejsce na tablicę. Na razie znajduje się na oddziale pediatrii. 

Prof. Anna Balcar-Boroń w 1975 roku objęła stanowisko kierownika bydgoskiej filii Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Gdańsku. Filia została potem przekształcona w II Zamiejscowy Wydział Lekarski AM, a w 1984 roku - w Akademię Medyczną w Bydgoszczy, na której profesor została dziekanem wydziału lekarskiego. Nadal pełniła funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chorób Dzieci, która w 1996 zmieniła nazwę na Katedrę i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W 1982 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 – profesora zwyczajnego nauk medycznych. W 2000 przeszła na emeryturę, zmarła trzy lata później.  

Mówią prof. Mariusz Wysocki i dyrektor szpitala Jacek Kryś

Bydgoszcz
Tablica na razie zawisła na oddziale pediatrii bydgoskiego szpitala im. Jurasza/fot. Natasza Trzebuchowska Tablica na razie zawisła na oddziale pediatrii bydgoskiego szpitala im. Jurasza/fot. Natasza Trzebuchowska

Region

35 zbiorników retencyjnych i instalacja do oczyszczania deszczówki powstaną w Bydgoszczy

35 zbiorników retencyjnych i instalacja do oczyszczania deszczówki powstaną w Bydgoszczy

2025-09-01, 19:01
86. rocznica wybuchu II wojny w regionie. Dziś to nam powszednieje, grzechem jest brak reakcji [wideo, zdjęcia]

86. rocznica wybuchu II wojny w regionie. „Dziś to nam powszednieje, grzechem jest brak reakcji” [wideo, zdjęcia]

2025-09-01, 18:03
Toruńska policja złapała 13 kierowców na podwójnym gazie. Po akcji Trzeźwość

Toruńska policja złapała 13 kierowców na „podwójnym gazie”. Po akcji „Trzeźwość”

2025-09-01, 16:47
Polscy Nobliści patronami szkoły w Łążynie. Wojewódzka inauguracja roku w Grudziądzu [zdjęcia]

Polscy Nobliści patronami szkoły w Łążynie. Wojewódzka inauguracja roku w Grudziądzu [zdjęcia]

2025-09-01, 16:03
Pierwszy dzwonek w regionie policjanci ruszą do szkół i zadbają o bezpieczeństwo

Pierwszy dzwonek w regionie – policjanci ruszą do szkół i zadbają o bezpieczeństwo

2025-09-01, 14:25
Policja z Inowrocławia szuka dwóch mężczyzn w związku z pobiciami

Policja z Inowrocławia szuka dwóch mężczyzn w związku z pobiciami

2025-09-01, 13:36
Straż ustaliła możliwą przyczynę pożaru dachu domu w Janikowie. Ogień gasiło 42 strażaków

Straż ustaliła możliwą przyczynę pożaru dachu domu w Janikowie. Ogień gasiło 42 strażaków

2025-09-01, 12:28
Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

2025-09-01, 11:37
CBŚP uderzyło w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych jest urzędnik z regionu

CBŚP uderzyło w „mafię śmieciową”. Wśród zatrzymanych jest urzędnik z regionu

2025-09-01, 10:48

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę