Wychowała pokolenia pediatrów! Odsłonili tablicę poświęconą prof. Annie Balcar-Boroń

2025-09-01, 20:02 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Tablica na razie zawisła na oddziale pediatrii bydgoskiego szpitala im. Jurasza. Na zdjęciu: Małgorzata Gładysz-Bień, córka prof. Anny Balcar-Boroń/fot. Natasza Trzebuchowska

Tablicę upamiętniającą twórczynię akademickiej pediatrii w Bydgoszczy odsłonięto dziś w szpitalu im. Jurasza.

- Pediatrzy, a przede wszystkim dzieci zawdzięczają profesor bardzo dużo - to, co jest dzisiaj, ale myślę, że to, co będzie w przyszłości również – mówił prof. Mariusz Wysocki, który uczył się pod okiem prof. Balcar-Boroń



- Wszyscy najbardziej znamienici profesorowie naszego szpitala i dzisiaj pracujący specjaliści to są jej wychowankowie – dodał dyrektor szpitala Jacek Kryś. - Paradoksalnie pani profesor dostała tablicę pamiątkową w szpitalu, w którym nigdy nie pracowała. To najlepszy dowód, że była postacią nietuzinkową. Pokolenia pediatrów, które wychowała dzisiaj jej za tą pracę dziękują.



Dyrektor dodał, że tworzony jest nowy budynek przy szpitalu Jurasza, gdzie będzie specjalne miejsce na tablicę. Na razie znajduje się na oddziale pediatrii.



Prof. Anna Balcar-Boroń w 1975 roku objęła stanowisko kierownika bydgoskiej filii Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Gdańsku. Filia została potem przekształcona w II Zamiejscowy Wydział Lekarski AM, a w 1984 roku - w Akademię Medyczną w Bydgoszczy, na której profesor została dziekanem wydziału lekarskiego. Nadal pełniła funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chorób Dzieci, która w 1996 zmieniła nazwę na Katedrę i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W 1982 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 – profesora zwyczajnego nauk medycznych. W 2000 przeszła na emeryturę, zmarła trzy lata później.