Innowacyjna operacja w Szpitalu Jurasza. Rak wyrastał z nerki aż do żyły głównej i serca

2025-09-03, 13:30 Redakcja

To pierwszy taki i najbardziej zaawansowany zabieg operacyjny, do którego użyto systemu robotycznego w Polsce/fot. jurasza.umk.pl

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przeprowadzono pierwszą w Polsce operację usunięcia czopa nowotworowego wyrastającego z raka prawej nerki do żyły głównej dolnej i dochodzącego do przedsionka serca. Operację przeprowadzono z wspomaganiem systemu robotycznego i krążenia pozaustrojowego.

To pierwszy taki i najbardziej zaawansowany zabieg operacyjny, do którego użyto systemu robotycznego w Polsce.

Zabieg trwał aż 6 godzin. Pacjent dobrze zniósł operację dobrze i został wypisany do domu w po pobycie najpierw w Klinice Kardio-Anestezjologii, następnie w Klinice Kardiochirurgii i Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej i skierowany na konsylium onkologiczne.



Operację przeprowadziły dwa zespoły operacyjne w asyście pracowników Zespołu Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Zespół urologiczny reprezentowali prof. Tomasz Drewa jako operator oraz asystenci dr hab. Jan Adamowicz, lek. Anastazja Zaigrajewa. Urologom asystowały pielęgniarki mgr Natalia Tomczyk, dr Iwona Strzelecka i Ewa Babicka. Zespół kardiochirurgiczny reprezentował prof. Wojciech Pawliszak i dr Paweł Bokszański, którym asystował perfuzjonista Dariusz Łagowski, pielęgniarka Patrycja Piotrowska i mgr Agata Czachorowska. Nad całością operacji czuwał Kierownik Kliniki Anestezjologii dr Przemysław Jasiewicz z zespołem, dr Paweł Trzciński i piel. Brygida Krzyżanowska.



Środowisko medyczne czeka na refundację tych skomplikowanych procedur, w które zaangażowanych jest wiele zespołów medycznych, ratujących życie często bardzo młodych pacjentów.



