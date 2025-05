Chirurdzy musieli przestawić myślenie! Pacjent z odwróceniem narządów zoperowany w Bydgoszczy

2025-05-30, 10:04 Redakcja

Operacja została wykonana z użyciem systemu robotycznego./fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy

– W Centrum Onkologii w Bydgoszczy przeprowadzono wyjątkową operację robotyczną u pacjenta z całkowitym odwróceniem wszystkich narządów wewnętrznych (situs inversus totalis). To przypadek tak rzadki, że na świecie opisano zaledwie kilka podobnych zabiegów – informuje bydgoska lecznica.

– To był przypadek całkowitego odwrócenia trzewi – wszystkie narządy były po przeciwnej stronie niż u większości ludzi, były lustrzanym odbiciem prawidłowej lokalizacji. Wątroba po lewej stronie jamy brzusznej, śledziona po prawej, serce po prawej stronie klatki piersiowej. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, szacuje się, że u około 1 na 12 000 osób – mówi chirurg, dr Bartosz Skonieczny.



U pacjenta wystąpił rak jelita grubego u pacjenta. Operacja została wykonana z użyciem systemu robotycznego. – Na świecie opisano dotąd tylko cztery przypadki operacji jelita z wykorzystaniem robota u takich pacjentów. My przeprowadziliśmy pierwszy znany przypadek usunięcia lewej połowy jelita grubego, która anatomicznie była po stronie prawej – dodaje dr Skonieczny.



Zaznacza, że operacja wymagała od lekarzy zmiany myślenia. – My, chirurdzy, jesteśmy wzrokowcami. Przez lata operujemy według jednego schematu anatomicznego. W tym przypadku musieliśmy całkowicie przestawić nasze myślenie – lewa strona była prawą, a prawa lewą. Ruchy, które robimy automatycznie, trzeba było przemyśleć od nowa. Musiały być one wykonane odwrotnie albo przynajmniej częściowo odwrotnie, żeby zachować prawidłowość onkologiczną tego zabiegu – tłumaczy chirurg. - Przygotowywaliśmy się mocno mentalnie do tej operacji. Studiowaliśmy wszystkie badania obrazowe, które miał pacjent przed zabiegiem. Robot był zadokowany, czyli podłączony do pacjenta jako lustrzane odbicie typowego zadokowania pacjenta – wyjaśnia.



Operację przeprowadzono na początku maja. Pacjent „już pierwszego dnia po operacji wstał, jadł, chodził. Obecnie funkcjonuje normalnie, pracuje”, opowiada dr Skonieczny.