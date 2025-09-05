Gmina Nowe dostała unijne pieniądze na wsparcie psychologiczne i terapię uzależnień

2025-09-05, 11:47 Monika Siwak/Redakcja

Wiceministra pracy i polityki społecznej, Małgorzata Baranowska odwiedziła Nowe przy okazji podpisania umowy o dofinansowanie wsparcia psychologicznego dla mieszkańców/fot. Monika Siwak

Są pieniądze na wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Nowego. Dostęp do pomocy zapewnią pieniądze unijne przydzielone w ramach programu „Premia społeczna". Umowa już została podpisana.

Świetlicę środowiskową w Nowem odwiedziła przy tej okazji wiceministra pracy i polityki społecznej, Małgorzata Baranowska.

- Jest to premia przeznaczona na usługi opiekuńcze dla dzieci, młodzieży, dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla seniorów. Gmina Nowe będzie prowadziła usługi grupowe, specjalistyczne dla osób dorosłych z uzależnieniami oraz świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży - mówi mówi minister Małgorzata Baranowska. - Bardzo nas cieszy, że gmina Nowe aplikowała właśnie o te środki, bo bardzo kładziemy nacisk na współpracę gmin, samorządów z jednostkami z podmiotami ekonomii społecznej. Można otrzymać do 500 tysięcy za grant.



Wiceszefowa resortu podkreśla, że to już nasza dziesiąta umowa w województwie kujawsko-pomorskim. - Mamy w tej chwili w Kujawsko-Pomorskiem podpisane granty na około 1,5 miliona złotych. Środki są i zachęcam, na przykładzie gminy Nowe, aby o te pieniądze aplikować, bo przynosi to wymierne korzyści, przede wszystkim dla ludzi, dla rodzin.



Na profilaktykę i wsparcie psychologiczne dla uzależnionych gmina Nowe dostała ponad 170 tysięcy złotych. Samorządy wciąż mogą zgłaszać po te pieniądze.