Powstało miejsce przyjazne, wygodne i dostępne. Lubicz Dolny zaprasza do integracji

2025-09-05, 07:55 Michał Zaręba/Redakcja

Lubicką Przystań Integracji uroczyście otwarto w Lubiczu Dolnym pod Toruniem/fot. Michał Zaręba

Lubicką Przystań Integracji uroczyście otwarto w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Ma służyć mieszkańcom chcącym aktywnie spędzać czas. Budynek dostępny jest dla osób z nieupełnoprawnieniami. Wcześniej była tu sala gimnastyczna.

- Zakolegowałyśmy się, jedna drugiej pomaga. I to jest chyba najważniejsze. Robimy różne robótki ręczne, to, co kiedyś nie za bardzo nam wychodziło. Ćwiczymy - mamy opiekę medyczną, ale także trochę zabawy...

- Rewelacja, pełen komfort... - Jestem samotny, mam tu trochę rozrywki, więc się cieszę... - mówili podopieczni tego miejsca.



- Będą się tutaj spotykali przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy - indywidualnie, ale także w formach grupowych. Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby seniora i grupy wspierające osoby starsze, dzieci i młodzież, które będą rozwijały swoje pasje i talenty. Tutaj każdy będzie mógł się i zrealizować i coś od siebie dać. Wierzę, że to miejsce się stanie sercem społeczności lokalnej - mówi Anna Sikorska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Lubiczu



Prace pochłonęły 2,8 mln złotych. 80 procent to wsparcie Unii Europejskiej.



Więcej w relacji Michała Zaręby.