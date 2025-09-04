Grupa wspiera, nie ocenia, pomaga dojść do źródła depresji. Alwernia zaprasza na spotkania

2025-09-04, 20:27 Monika Siwak/Redakcja

Justyna Kuś ze Stowarzyszenia Alwernia (po lewej) zaprasza na warsztaty dla osób cierpiących na depresję/fot: Katarzyna Bogucka/archiwum

Bezpłatne warsztaty pod tytułem „Jestem z Tobą w depresji" organizuje bydgoskie Stowarzyszenie Alwernia. Spotkania rozpoczną się 18 września. O sile grupy mówią jej uczestniczki i psychoterapeutka z Alwernii.

- Ta grupa pomaga zdrowieć - zachęcają prowadząca warsztaty psychoterapeutka Justyna Kuś oraz uczestniczące w poprzedniej edycji, panie Anna i Karolina.

- Dodawaliśmy sobie nawzajem sił. To wspólne dzielenie się tym, co nas obciąża, przyniosło ulgę. W tej grupie nikt nas nie oceniał. Na warsztatach dochodzimy do korzenia depresji. Uświadamiamy sobie, co jest traumą, ale istotne jest też odkrywanie swoich zasobów, bo ludzie, którzy są w depresji, nie widzą swoich talentów, czyli mają niskie poczucie wartości...



- Wróciłam do jazdy na motocyklu, na siłownię, do biegania, ale przede wszystkim zaczęłam wychodzić z domu. Grupa mnie wyciągnęła. Poznałam przyjaciółkę i się wspieramy. Dzięki spotkaniom w grupie zmienia się jakość życia, wraca poczucie komfortu - jak sprzed lat. Człowiek wchodzi na właściwe tory, jest w stanie normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem, dążyć do jakiego celu. A tego w pewnym momencie przez tę chorobę zabrakło...



Grupa ma liczyć kilkanaście osób. Spotkania będą odbywały się co tydzień przy Dworcowej 87. Zainteresowani mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony Stowarzyszenia Alwernia lub dzwoniąc pod numer 720-832-100



Więcej w relacji Moniki Siwak.