Pożar lasu i zagubiona grupa młodzieży. Kujawsko-pomorskie służby w ogniu ćwiczeń [zdjęcia]

2025-09-04, 16:12  Agata Raczek/Redakcja
W Wałkowiskach w powiecie świeckim przeprowadzono wielkie ćwiczenia służb/fot. Agata Raczek

W Wałkowiskach w powiecie świeckim przeprowadzono wielkie ćwiczenia służb/fot. Agata Raczek

Pożar lasu, poszukiwania zaginionych w terenie i na wodzie - spokojnie - to tylko symulacja. W Wałkowiskach w powiecie świeckim przeprowadzono wielkie ćwiczenia służb. W akcję zaangażowanych było 100 strażaków, WOPR-owcy, leśnicy.

- Temat tych ćwiczeń to pożar obszarów leśnych - mówi starszy brygadier Paweł Puchowski, komendant powiatowy PSP w Świeciu. - Dodatkowym utrudnieniem jest młodzież, która akurat przebywała w miejscu wybuchu pożaru. Ta młodzież, że tak powiem, rozeszła się po tym terenie, co wymagało poszukiwań zarówno na wodzie, jak i w lesie.

- Dwóch kajakarzy na wodzie. Była wywrotka. Na szczęście kajakarze zostali zabrani na brzeg w ciągu 20 minut, w stanie dobrym - przekazał Grzegorz Sulkowski, Wdeckie WOPR.

W rolę pozorantów wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu - klasa 3 OWP - Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Więcej w relacji Agaty Raczek.

Relacja Agaty Raczek

Świecie nad Wisłą
W Wałkowiskach w powiecie świeckim przeprowadzono wielkie ćwiczenia służb/fot. Agata Raczek

