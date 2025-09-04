Pożar lasu i zagubiona grupa młodzieży. Kujawsko-pomorskie służby w ogniu ćwiczeń [zdjęcia]
Pożar lasu, poszukiwania zaginionych w terenie i na wodzie - spokojnie - to tylko symulacja. W Wałkowiskach w powiecie świeckim przeprowadzono wielkie ćwiczenia służb. W akcję zaangażowanych było 100 strażaków, WOPR-owcy, leśnicy.
- Temat tych ćwiczeń to pożar obszarów leśnych - mówi starszy brygadier Paweł Puchowski, komendant powiatowy PSP w Świeciu. - Dodatkowym utrudnieniem jest młodzież, która akurat przebywała w miejscu wybuchu pożaru. Ta młodzież, że tak powiem, rozeszła się po tym terenie, co wymagało poszukiwań zarówno na wodzie, jak i w lesie.
- Dwóch kajakarzy na wodzie. Była wywrotka. Na szczęście kajakarze zostali zabrani na brzeg w ciągu 20 minut, w stanie dobrym - przekazał Grzegorz Sulkowski, Wdeckie WOPR.
W rolę pozorantów wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu - klasa 3 OWP - Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Więcej w relacji Agaty Raczek.