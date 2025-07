Wyciek gazu w Bydgoszczy! 50 strażaków w akcji – tak wyglądały ćwiczenia służb [zdjęcia, wideo]

2025-07-03, 20:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoscy strażacy ćwiczyli na terenie jednej z firm/fot: Tatiana Adonis

Wyciek gazu na terenie jednej z bydgoskich firm. Na miejsce przyjechali strażacy. Na szczęście to tylko scenariusz zaplanowanych wcześniej ćwiczeń. Dzięki nim ratownicy doskonalą swoje umiejętności i procedury niezbędne do skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia.

– Odbywają się ćwiczenia na zakładzie, który dystrybuuje gaz płynny. Mamy na miejscu siły i środki z terenu powiatu bydgoskiego. Scenariusz zakłada, że na terenie zakładu doszło do rozszczelnienia instalacji, jest wyciek gazu. Teren akcji jest podzielony na odcinki bojowe. To znaczy, że są poszczególne wydzielone strefy działań na poligonach, czy w ośrodkach szkolenia mamy różne trenażery do działań ratownictwa chemicznego – opisywał starszy kapitan Arkadiusz Łojewski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.



– Po prostu przyjeżdżamy na dany zakład, ćwiczymy określony scenariusz i to nam pozwala wykorzystać te umiejętności, które nabyliśmy wcześniej na szkoleniach i współdziałamy z innymi podmiotami. To też jest dla nas doświadczenie, które jest bardzo potrzebne przy działaniach – dodał.



W ćwiczeniach wzięło udział 50 bydgoskich strażaków.