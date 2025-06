Po dużym pożarze zakładu na bydgoskich Bartodziejach. Strażacy wstępnie o przyczynie

Do pożaru budynku handlowo–usługowego doszło w czwartek wieczorem. Zgłoszenie strażacy otrzymali tuż przed 22:00. – Już na etapie zgłoszenia wiedzieliśmy, że to na pewno pożar potwierdzony, bardzo mocno rozwijający się, zgłoszenie mówiło o intensywnym zadymieniu się budynku – relacjonuje mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. – Konieczne było siłowe wejście do pomieszczeń, gdzie przebiegał pożar – w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach biurowych – mówi. Pożar ugaszony został dość szybko (po około 20 minutach), ale ze względu na duże zadymienie i ryzyko, że ogień mógł objąć także konstrukcję dachu, strażacy przy użyciu drabiny i kamery termowizyjnej sprawdzali, czy nie ma ukrytych zarzewi ognia. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale straty w zakładzie są duże. – Straty oszacowano wstępnie na 200 tys. złotych. Jako przypuszczalną, prawdopodobną przyczynę kierujący działaniem ratowniczym wskazuje zwarcie instalacji elektrycznej – przekazuje Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.