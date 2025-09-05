Pożar w mieszkaniu na dziewiątym piętrze w Toruniu. Ewakuowano prawie 70 osób

2025-09-05, 18:19  Tatiana Adonis/Redakcja
Jedna osoba trafiła do szpitala na skutek pożaru, który wybuchł w piątek (5 września) po południu w wieżowcu przy ul. Wojska Polskiego w Toruniu. Ewakuowano prawie 70 osób. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na dziewiątym piętrze, do tego było widoczne silne zadymienie.

W akcji gaszenia brało udział dziewięć zastępów strażaków. Wiadomo, że pożar zaczął się w kuchni, po czym zajął część mieszkania. Strażakom udało się opanować ogień, zanim rozprzestrzenił się na inne kondygnacje. Poszkodowana została starsza kobieta.

Na miejscu cały czas trwają prace. Strażacy muszą oddymić budynek i sprawdzić mieszkania – informuje Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

