Straż ustaliła możliwą przyczynę pożaru dachu domu w Janikowie. Ogień gasiło 42 strażaków

2025-09-01, 12:28 Marcin Glapiak/Redakcja

Gaszenie pożaru trwało do północy/fot: Facebook, OSP KSRG Piechcin

Zwarcie instalacji fotowoltaicznej mogło być przyczyną pożaru, do jakiego doszło w niedzielę (31 sierpnia) w Janikowie. Palił się dach domu w zabudowie szeregowej przy ulicy Przybyszewskiego. Pożar gasiło 42 strażaków z 12 zastępów.

– Pożarem objęte było poddasze i dach środkowego segmentu zabudowy szeregowej. Dodatkowym utrudnieniem była instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu. Działania zostały zakończone około północy, natomiast dozorowanie trwało do godzin porannych – mówił brygadier Krzysztof Ferensztajn, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.



– Akcja jest zakończona. Dzisiaj na miejsce zdarzenia uda się nadzór budowlany oraz powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa, który ustali szczegółowo przyczynę pożaru. Natomiast nie można wykluczyć, że przyczyną mogła być właśnie instalacja fotowoltaiczna – dodał.