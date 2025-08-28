Gigantyczny guz jajnika usunęli mieszkance regionu onkolodzy z Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-08-28, 11:08 Redakcja

Operację wykonali: dr Michał Makarewicz – koordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej oraz dr Paweł Piątkowski. / Fot. Materiały Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Pacjentką była 40-letnia mieszkanka niewielkiej miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Chorowała od dłuższego czasu. Stopniowo powiększający się brzuch tłumaczyła nadwagą.

Wyjątkową operację usunięcia guza jajnika o średnicy aż 46 centymetrów przeprowadzili w sierpniu tego roku lekarze Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Kobieta jest mamą dwójki nastoletnich dzieci. Od wielu lat nie była u ginekologa. Tam gdzie mieszka, nie ma w pobliżu takiego gabinetu. Nie odczuwała żadnych niepokojących dolegliwości czy dyskomfortu. Powiększający się brzuch tłumaczyła nadwagą. Gdy jednak, mimo aktywności fizycznej, obwód brzucha nadal się powiększał, postanowiła zgłosić się na badanie USG. Wynik nie pozostawiał wątpliwości. Natychmiast została skierowana do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Operację wykonali: dr Michał Makarewicz – koordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej oraz dr Paweł Piątkowski. Specjaliści usunęli ogromny guz jajnika o granicznej złośliwości (tzw. borderline). Tego typu guzy nie zdarzają się często. Zwykle rozwijają się powoli, nawet kilka lat. Należą do grupy nowotworów o dobrym rokowaniu. Występują w każdym wieku, ale najczęściej są diagnozowane u kobiet przed menopauzą, pomiędzy 34. a 40. rokiem życia.



Zoperowana pacjentka czuje się dobrze, wróciła już do domu. Nie wymaga leczenia uzupełniającego. Można uznać ją za wyleczoną, choć – jak podkreślają specjaliści – przez najbliższe lata będzie pod kontrolą lekarzy Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



- Ten przypadek pokazuje, jak ważne są regularne kontrole ginekologiczne. Nie każda kobieta ma wyraźne objawy, a choroba może rozwijać się latami - mówi dr Michał Makarewicz. - Dlatego zalecamy, aby raz w roku każda kobieta zgłaszała się do ginekologa i wykonywała badanie USG przezpochwowe. Tylko wtedy możemy wcześnie wykryć nieprawidłowości i podjąć leczenie w optymalnym momencie.